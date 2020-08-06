Загрязнение реки Баксан. Кадр видео https://www.instagram.com/tv/CDggBqCHPL6/

06 августа 2020, 07:45

Прокуратура начала проверку после жалоб на загрязнение реки Баксан

Прокуратура Кабардино-Балкарии устанавливает причастных к загрязнению воды в реке Баксан после жалоб жителей республики на то, что вода в реке окрасилась в красный цвет. Пользователи Instagram заявили, что эта проблема существует уже несколько лет и раскритиковали неспособность властей установить источник загрязнения.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на загрязнения реки Баксан. Источником загрязнения реки Баксан является канал очистных сооружений, принадлежащих городскому округу, заявили 8 апреля 2019 года в администрации Баксанского района. Объяснение районных чиновников было дано после публикации очередного видео с речным потоком фиолетового цвета и вызвало критику пользователей Instagram.

После обращения жителей Кабардино-Балкарии к правоохранителя с требованием принять меры для пресечения загрязнения воды в реке Баксан прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту возможных выбросов в реку Баксан, окрасивших воду в красный цвет, сообщило 5 августа агентство "Интерфакс" .

"В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению, и привлечению их к ответственности, включая возмещение причиненного вреда", - процитировало сообщение прокуратуры республики агентство.

К изменению цвета речных вод, по мнению местных жителей, привели сбросы в Баксан сточных вод из очистных сооружений, сообщило 5 августа издание "Регион Online".

Факты сброса в реку Баксан фиксируются уже не в первый раз, заявил руководитель управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарии Зейтун Асанов.

"Мы контролируем все сбросы в реки, которые находятся на территории нашей республики. К компании очистных сооружений города Баксан уже неоднократно применялись и штрафы, и обращения в прокуратуру, и в суд на них подавали. Они ссылаются на то, что не могут определить, кто из тех, с кем они заключили договор, сбрасывает через канализационные стоки красители", - процитировало Зейтуна Асанова РИА "Кабардино-Балкария".

Этот ответ руководителя управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарии также был опубликован 5 августа в сообществе "Голос КБР" в соцсети Instagram, имеющем более 60 тысяч подписчиков. В сообщении был размещен видеоролик, снятый у реки Баксан, в котором видно, что вода в ней окрашена в красный цвет. По данным на 05.30 мск сегодня, 6 августа публикация набрала более 7200 просмотров и 34 комментария.

Скриншот от комментария к сообщению о загрязнении реки Баксан в сообществе goloskbr в Instagram https://www.instagram.com/tv/CDggBqCHPL6/Пользователь jonathan_davis_515 считает, что всех руководителей виновных в загрязнении реки компаний следует освободить от занимаемой должности с отсутствием права занимать руководящую должность на пять лет. И тогда "…все всё быстренько определят, кто куда и что сбрасывает", - написал он.

"Это уже беспрерывно несколько лет продолжается", - напомнил пользователь kantimirkardanov.

"Увольняйтесь, раз не можете определять! Значит,  вы не на своём месте! Толку от вас...", - заявил пользователь  ruslank5029.

"Воду из этой реки пили старшее поколение, а сейчас...", - возмутилась hapacheva.marina.

Скриншот от комментария к сообщению о загрязнении реки Баксан в сообществе goloskbr в Instagram https://www.instagram.com/tv/CDggBqCHPL6/Пользователь mebelclass_kbr возмутился тем, что правоохранители не могут определить, кто сбрасывает в реку красящие вещества. "Тут не ведро красителя и не одну тонну выливают, это минимум 30-60 тонн за один раз. И не таки уж и трудно определить, кто использует краситель в таких объемах в верх по реке от места попадания в реку. Можно так же забрать на анализ и определить, это пищевой краситель или промышленный", - считает он.

Примечание:

"РусГидро" занялось компенсацией ущерба экологии Кабардино-Балкарии", "Задержка зарплат работникам завода в Нальчике спровоцировала дискуссию в соцсетях", "Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на стихийные свалки".

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