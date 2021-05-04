Парламент Армении отклонил законопроект о наказании чиновников за ложь

04 мая 2021, 12:02

Независимый депутат предложил ввести уголовное наказание для чиновников, которые распространяют ложную информацию, в пример он привел представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, который сообщал недостоверные сведения о ходе войны в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", Арцрун Ованнисян в должности официального представителя Минобороны Армении докладывал об обстановке на фронте во время осенней войны в Нагорном Карабахе. Он отрицал взятие азербайджанскими вооруженными силами Шуши (азербайджанское название - Шуша) и Гадрута в те дни, когда Баку заявлял о контроле над этими населенными пунктами.

О том, что азербайджанская армия заняла Гадрут, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 9 октября 2020 года в телеобращении к народу. В тот же день армянская сторона опровергла эту информацию. Заявление Алиева далеко от истины "на десятки километров", отметил пресс–секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян. А представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что находится в населенном пункте и видит в нем "только армян". 12 октября 2020 года Минобороны Азербайджана заявило, что "Гадрут уже несколько дней назад был освобожден из-под оккупации". Также 8 ноября 2020 года Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша. Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, сообщил в тот же день представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Внести изменения в Уголовный кодекс Армении предложил независимый депутат Геворк Петросян. "Предлагаю предусмотреть наказание за ложь со стороны государственных лиц, к примеру, Арцрун Ованнисян, который врал 43 дня войны, говоря, что победим, но на последний день выяснилось, что мы проиграли", - привело его слова издание Mamul.Am.



Представитель парламентской комиссии государственно-правовым вопросам Сисак Габриелян отметил, что представленные формулировки не вполне корректны. "Дело в том, что и мы как депутаты, обладая секретной информацией, не можем ее разглашать. Получается, что если, к примеру, журналист направит нам вопрос, то мы либо должны раскрыть секретную информацию и попасть под статью о ее разглашении, либо соврать и попасть под статью о представлении ложной информации", - процитировало Габриеляна АМИ "Новости-Армения". В результате парламент отклонил законопроект Петросяна, сообщило издание.

"Кавказский узел", писал, что бывший глава военной контрольной службы Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян, критиковавший власти в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, сообщил, что находится под подпиской о невыезде по обвинению в разглашении государственной тайны.

Ранее Арцрун Ованнисян прокомментировал обвинения в его адрес относительно предоставления ложной информации. "Всю предоставляемую мной информацию получал исключительно из армии – от Минобороны, Генштаба или моих друзей-военных. Все иные пересуды на эту тему ложны. (...) Пропаганда на то и пропаганда, чтобы поддерживала дух народа. Я получал многочисленные звонки от друзей, знакомых с просьбой: утром мы должны вести солдат в бой, говори ободряюще. (...) Обвинения звучат крайне абсурдные. Будто мы могли бы победить Турцию, если бы все потери во время войны называли поименно, тут же сообщали бы о каждом потерянном миллиметре. Позабыв об истинных военно-политических, стратегических причинах поражения, многолетних упущениях, тактических вопросах, все хотят обсуждать детали пропаганды", - привел его слова "Sputnik-Армения" 2 февраля.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".