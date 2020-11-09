Воронка после обстрела города Шуши (Шуша), в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, 29 октября 2020 года. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure via REUTERS

09 ноября 2020, 07:09

Минобороны Армении назвало преждевременными слова Алиева о взятии Шуши

Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, сообщил представитель Минобороны Армении после заявления президента Азербайджана о взятии города.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Минобороны Армении не подтвердило эту информацию, заявив, что бои за город еще продолжаются. Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, считают эксперты.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом. – Прим. "Кавказского узла")",  подчеркнул Арутюнян.

В Шуши и окрестностях идут ожесточенные бои и пока не ясно, на чьей стороне перевес, сообщил 8 ноября со ссылкой на представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна "Спутник-Армения". По его словам, 8 ноября днем и вечером азербайджанские военные большими группами начал проникать в город, но армия Нагорного Карабаха провела перегруппировку своих военных и начала отбиваться.

Позднее он заявил об отступлении азербайджанских военных. Ованнисян указал, что противник не смог перебросить в Шуши подкрепление с бердзорского (азербайджанское название - лачинского) направления, после чего отступил. После этого интенсивность военных действий в окрестностях города снизилась, отметил представитель Минобороны Армении.

Ованнисян предположил, что ситуация может проясниться 9 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив о контроле над Шуши, "по крайней мере, поторопился", передал его слова "Интерфакс".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.  Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.

Примечание:

"Власти Степанакерта подсчитали число оставшихся горожан", "Жители азербайджанских сел рассказали о последствиях новых обстрелов", "Канадский город Лаваль признал независимость Нагорного Карабаха".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 ноября 2020, 09:59

09 ноября 2020, 09:01

  • Спасатели заявили о ночном и утреннем обстрелах Степанакерта

    Ночью Степанакерт подвергся ракетному обстрелу, в других населенных пунктах Нагорного Карабаха было относительно спокойно, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. Утром обстрел Степанакерта возобновился, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

09 ноября 2020, 08:05

09 ноября 2020, 06:09

09 ноября 2020, 05:10

  • Жители Бытхи не нашли общий язык с застройщиком

    Встреча жителей Бытхи, протестующих против строительства многоэтажек на северном склоне горы, с представителем застройщика прошла безрезультатно. Участники встречи направили главе Сочи претензию с требованием отменить разрешение на строительство.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи