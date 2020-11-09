Минобороны Армении назвало преждевременными слова Алиева о взятии Шуши

09 ноября 2020, 07:09

Азербайджанские военные вошли в Шуши, но, не получив подкрепления, вынуждены были отступить, сообщил представитель Минобороны Армении после заявления президента Азербайджана о взятии города.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские войска установили контроль над городом Шуша (армянское название – Шуши). Минобороны Армении не подтвердило эту информацию, заявив, что бои за город еще продолжаются. Контроль города Шуши играет ключевую роль в войне за Нагорный Карабах в силу близости к Степанакерту и возможности управлять транспортными коммуникациями, считают эксперты.

29 октября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал народ объединиться и отстоять Шуши, после чего на этот участок фронта отправились добровольцы из Армении. "Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом. – Прим. "Кавказского узла")", – подчеркнул Арутюнян.

В Шуши и окрестностях идут ожесточенные бои и пока не ясно, на чьей стороне перевес, сообщил 8 ноября со ссылкой на представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна "Спутник-Армения". По его словам, 8 ноября днем и вечером азербайджанские военные большими группами начал проникать в город, но армия Нагорного Карабаха провела перегруппировку своих военных и начала отбиваться.

Позднее он заявил об отступлении азербайджанских военных. Ованнисян указал, что противник не смог перебросить в Шуши подкрепление с бердзорского (азербайджанское название - лачинского) направления, после чего отступил. После этого интенсивность военных действий в окрестностях города снизилась, отметил представитель Минобороны Армении.

Ованнисян предположил, что ситуация может проясниться 9 ноября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявив о контроле над Шуши, "по крайней мере, поторопился", передал его слова "Интерфакс".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Несмотря на три объявленных перемирия, бои и обстрелы населенных пунктов не прекращаются. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.