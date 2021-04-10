Сейран Оганян обвинен в махинациях при приватизации ГЭС

10 апреля 2021, 23:53

Следствие отчиталось о завершении расследования по делу о тайной приватизации "Дзора ГЭС", обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну и еще четырем чиновникам.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший глава Минобороны Сейран Оганян вместе с бывшим президентом Армении Робертом Кочаряном, бывшим начальником Генштаба ВС Армении Юрием Хачатуровым, бывшим руководителем администрации президента и вице-премьером Арменом Геворгяном обвинялись по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. 26 марта Конституционный суд решил, что статья 300.1 Уголовного кодекса о свержении строя, по которой обвиняются подсудимые, противоречит двум статьям Конституции Армении. 6 апреля уголовное преследование всех обвиняемых было прекращено.

Сейрану Оганяну, а также бывшему председателю Комиссии по регулированию общественных услуг Роберту Назаряну, его заместителю Николаю Григоряну, членам комиссии Ширазу Киракосяну и Мушегу Кошецяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации ЗАО "Дзора ГЭС". По версии следствия, в 2010 году тайным решением правительства за подписью министра обороны Сейрана Оганяна пакет акций этого предприятия стоимостью 4,646 миллиарда драмов (около девяти миллионов долларов) был отчужден за 3,6 миллиарда драмов (семь миллионов долларов) в пользу компании "Дзорагет гидро".

При этом по предложению министра энергетики и природных ресурсов Армена Мовсисяна, правительство повысило порог максимального объема выработки электроэнергии для малых ГЭС с прежних 10 МВт до 30 МВт. Позже, как считает следствие, под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в стране, однако фактически с целью предоставления льгот компании "Дзорагет гидро", Назарян и члены комиссии единогласно одобрили решение правительства. Таким образом, "Дзорагет гидро" мощностью 26,4 МВт была включена в список малых гидроэлектростанций. В результате, по подсчетам следственного органа, "Дзорагет гидро" в 2012-2019 годах получила дополнительную прибыль в размере более семи миллиардов драмов (1,4 миллиона долларов).

Армен Мовсисян уже скончался, и потому не стал обвиняемым. Компания "Дзора ГЭС" аффилирована с бывшим послом в Ватикане, зятем третьего президента Микаэлом Минасяном. Предварительное следствие в отношении Минасяна еще не завершено. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Микаэл Минасян с 23 апреля находится в розыске по обвинению в незаконном обогащении. Он отрицает обвинения и считает это преследование политическим. В декабре 2020 года защита Минасяна в четвертый раз добилась отмены решения о заочном аресте.

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Сейране Оганяне, а также справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященную событиям 1-2 марта в Ереване.