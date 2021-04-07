Следователи добились выплат почти 300 сотрудникам предприятия в Кабардино-Балкарии

07 апреля 2021, 21:00

Руководство обанкротившегося предприятия "Риал" в Прохладненском районе погасило более 31 миллиона рублей долгов по зарплате и другим выплатам сотрудникам, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля руководитель республиканского управления Следкома Андрей Потапов принял четырех сотрудников компаний "Риал" и "Прохладный", которые рассказали о невыплате заработной платы. В связи с задержкой зарплат были возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, Арбитражный суд Кабардино-Балкарии 17 июня 2020 года признал "Риал" банкротом, перед 297 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в размере более семи миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты за более, чем два месяца (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии на своем сайте. В ходе расследования было установлено, что фактическая задолженность предприятия перед работниками по различного рода выплатам составляет порядка 31 миллиона рублей, указали следователи.

Руководство предприятия полностью погасило задолженность перед работниками, информировало ведомство.

Комментариев от представителей предприятия «Риал» относительно сообщения следствия о выплате задолженности не поступало.