Пользователи соцсети пожаловались на состояние детских площадок в Карачаевске

28 марта 2021, 23:58

После проведенного благоустройства дворов в Карачаевске детские площадки стали непригодны для использования, сообщили пользователи Instagram. Проблема со состоянием детских площадок актуальна и для других городов Карачаево-Черкесии, указали комментаторы.

На состояние детской площадки после благоустройства двора пожаловались 28 марта в Instagram-паблике chp_kchr жители дома №10 по улице Курджиева в Карачаевске. "Не так давно наш двор благоустроили, проложили новый асфальт, расширили двор, установили детскую площадку. За все это мы благодарим, но дело все в том, что детскую площадку сделали ужасно, очень много недоделок. Настил детской площадки сделали из какой-то насыпи, летом она очень пылится, дети этим дышат. Сейчас, после того как тает снег, там просто жижа, в которой дети не могут не то что играть, даже просто ходить", - отметил автор поста.

На 23.30 мск 28 марта пост набрал 409 отметок "нравится" и 34 комментария.

Настил детской площадки - не единственная проблема в этом дворе, отметили комментаторы. "У нас даже бордюры представляют опасность, они не в грунте, а залиты бетоном, а эти качели старые, из которых торчали железки, на прошлой неделе соседи убрали сами. Видимо, и все остальное придётся самим", - написала пользователь ___la_____la___. "Срубили голубые ели, сосны, которые росли во дворе (...), а двор превратили в автостоянку. (...) Вот такой ремонт в нашем дворе провели. По плану еще должна была (быть) построена спортивная площадка для взрослых, видимо, забыли", - добавила palina_888.

Проблема с состоянием детских площадок актуальна не только для жителей этого двора, отметили комментаторы, позиционирующие себя жителями Карачаево-Черкесска. "Вы, наверное, не были на улице Байрамукова, 5!!! У вас хоть мелкий отсев, а у нас крупный, острый гравий", - написала пользователь girina1401. "К сожалению, это не только у вас, и у нас тоже, на Головном", - пишет larisakhabicheva.

Комментаторы указали на плохое состояние детских площадок и в других городах республики. "И это не только в Карачаевске. В Усть-Джегуте по улице Юрченко такая же беда - площадка новая, а дети не могут играть из-за грязи", - прокомментировал пользователь ast190225. "Мы и такой площадке были бы рады. Нашим детям вообще играть негде. Даже намека нет на детскую площадку. А дорога такая, что к нам таксисты отказываются заезжать. Может хоть кто-то обратит внимание? Черкесск, Ставропольская, 119", - написала asya_speech_therapist.

Не все деньги, предназначенные для благоустройства, были на него потрачены, предположили пользователи. "Птичка поставлена в отчете. Денежки списаны. Куплена новая машина", - прокомментировал 0307.oleg. "Все, что делается в Карачаево-Черкесии во "благо" простых смертных, это просто очередной распил бюджета", - добавила asida0003.

"Кавказский узел" ранее сообщал про дело о хищениях на строительстве соцобъекта в Карачаевске. В ноябре 2020 года обвинения были предъявлены бизнесмену, который вместе с заместителем мэра Карачаевска проходил по делу о мошенничестве и подделке официальных документов при строительстве культурного центра.