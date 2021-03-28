Миротворцы отчитались о доставке гуманитарной помощи в Мартунинский район

28 марта 2021, 07:11

Миротворцы привезли в село Тагавард в Нагорном Карабахе три тонны медоборудования, продовольствия и товаров первой необходимости, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта в сопровождении миротворцев жителям села Норагюх в Нагорном Карабахе была доставлена гуманитарная помощь. Военные привезли сельчанам предметы первой необходимости, а местная амбулатория получила оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, сообщило Минобороны России.

Российские военные помогли доставить гуманитарный груз жителям села Тагавард в Мартунинском районе, сообщило 27 марта Минобороны России на своем сайте. Жителям села передали три тонны медицинского оборудования, продовольственных наборов и предметов первой необходимости, говорится в сообщении ведомства. Акция проведена совместно с Русской гуманитарной миссией, указали военные.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Напомним, село Тагавард Мартунинского района находится в 42 километрах от Степанакерта, рядом с поселком Красный Базар, где расположены российские миротворческие силы. В соответствии с соглашением о перемирии село Тагавард, имевшее протяженность семь километров, было разделено на две части: верхняя часть села перешла под контроль Азербайджана, а нижняя, Тагавард-Калер, осталась у армянской стороны. 3 февраля глава общины Тагавард Олег Арутюнян сообщил, что в Тагавард-Калер вернулись 140 семей. Местные жители лишились источника питьевой воды и возможности заниматься земледелием и животноводством после передачи части села азербайджанской стороне, рассказали сельчане.

Как обустраивается после войны Тагавард-Калер, можно посмотреть в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" "Тагавард: сельчане возвращаются к мирной жизни".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".