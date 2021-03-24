24 марта 2021, 17:38

Мэр Майкопа задержан по делу о вымогательстве

Глава администрации Майкопа заподозрен в том, что угрожал убийством предпринимателю, отказавшемуся обменяться земельными участками, и вынудил его пойти на невыгодную сделку.

Сообщение о задержании главы Майкопа поступило сегодня на смс-сервис "Кавказского узла". "Задержан мэр Майкопа Андрей Гетманов, сообщает Следственное управление СК по Адыгее. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет фермера и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными в Майкопском районе. При этом разница в стоимости участков составляла более 5 млн рублей, и предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда подозреваемый стал угрожать физической расправой, вплоть до убийства, и фермер согласился на обмен, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

В отношении главы Майкопа возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.3 ст.163 УК России). "Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Главой администрации Майкопа является Андрей Гетманов. Он служил на космодроме "Байконур". По окончании военной службы более двадцати лет (до 2017 г.) руководил одним из майкопских предприятий - ООО "Монтаж", которое специализируется на строительстве систем газоснабжения и газораспределения. Также он был депутатом Государственного совета Адыгеи, следует из информации о нем на сайте администрации Майкопа.

Как писал "Кавказский узел", Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. Совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за его назначение.

Примечание:

"Дело Китариева дошло до суда", "Глава района в Адыгее ушел в отставку на фоне уголовного преследования", "Замглавы Майкопа заподозрен в злоупотреблении полномочиями".

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