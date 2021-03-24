Жители Дагестана пожаловались на условия жизни после эвакуации из-за оползня

24 марта 2021, 14:53

Эвакуированные из оползневой зоны жители Карабудахкентского района Дагестана указали, что из санатория, куда их расселили, неудобно добираться до работы, школ и детских садов. Пострадавшие попросили снять им квартиры в городе или поселке.

"Кавказский узел" писал, что 17 марта в окрестностях Махачкалы, на территории Карабудахкентского района Дагестана, сошел оползень, под угрозой обрушения оказались жилые дома. Жители семи домов - 17 взрослых и 14 детей - были эвакуированы и расселены в санатории "Леззет".

"Даггеомониторинг" признал непригодными для проживания четыре дома, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Карабудахкентского района. "Сейчас для этих домов идет оценка стоимости, после ее завершения будем обращаться в правительство за поддержкой", - рассказал представитель муниципалитета.

По его словам, расходы по проживанию и питанию эвакуированных людей в санатории взяли на себя районные власти. В администрации заверили, что для людей созданы все условия, они размещены в отдельных комфортабельных комнатах. Однако некоторые эвакуированные отказались жить в санатории и остановились у родственников.

Условия в санатории действительно хорошие, но оттуда далеко добираться на работу и в школу, указал житель одного из домов, признанных непригодными для проживания, Масхуд Абдулкадыров.

"Главная проблема – куда дети пойдут в школу. Взрослым надо добираться до работы. Ближайший поселок Манас - в пяти километрах, до Махачкалы более 30 километров. Машины не у каждого есть, чтобы ездить. Хотим, чтобы сняли нам квартиры в любом населенном пункте, чтобы дети пошли в школу, а мы - на работу. Я работал строителем в Махачкале, мог бы устроиться и в другом месте", - рассказал Абдулкадыров корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина уточнил, что его семья состоит из шести человек.

На просьбу снять квартиру в Манасе сотрудники МЧС ответили, что раз пострадавшие прописаны в другом населенным пункте, бюджетные средства на такую аренду направлены не будут, сообщил Абдулкадыров. "Сотрудники МЧС детально осмотрели мой дом, все зафиксировали, к ним претензий нет. Но государство разве не может найти возможность оплатить нам жилье? Из семей эвакуированных около 15 детей должны пойти в школу, некоторые - в детсад", - указал пострадавший.

Житель еще одного из непригодных для проживания домов, Салим, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что воспитывает пятерых детей, в семье живет и его больной отец. "Сказали ждать. Дальше как быть, не знаем. Скоро после каникул детям идти в школу, а куда они пойдут?" - посетовал пострадавший.

Практика оплаты государством съемного жилья для пострадавших от стихийных бедствий существует во многих регионах страны, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Магомед Гаджиев. По его словам, деньги на это выделяются из местных бюджетов, по линии МЧС или министерства труда и соцразвития.