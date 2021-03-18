Сотрудники МЧС на месте оползневой зоны Карабудахкентском районе. Скриншот видео https://www.rgvktv.ru/proisshestviya/71590

18 марта 2021, 18:01

31 человек эвакуирован после оползня в Дагестане

Жители семи частных домов из оползневой зоны в Карабудахкентском районе временно размещены в санатории, сообщило МЧС Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 17 марта на окраине Махачкалы сошел оползень, под угрозой обрушения оказались жилые дома.

По уточненным данным МЧС Дагестана, опасный участок относится к территории Карабудахкентского района республики - это садовое товарищество "Агачаульское". Всего в опасной зоне находятся девять домов, в которых проживают 45 человек, в том числе 21 ребенок. Жители семи домов - 17 взрослых и 14 детей - расселены в санаторий "Леззет". "После дополнительного обследования специалисты ООО "Даггеоманиторинг" посчитали, что два дома пригодны для проживания", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МЧС.

Обследование опасной зоны продолжается, поэтому пока не решено, что делать с домами и когда туда смогут вернуться эвакуированные, добавили в ведомстве.

Как рассказал житель опасной зоны Масхуд Абдулкадыров, после снегопадов и продолжительных дождей его дом оказался затопленным, на стенах появились трещины. "Хотим построить подпорную стену. Если государство поможет, будет хорошо", - сказал Абдулкадыров корреспонденту "Кавказского узла".

Помощь от государства оказывается только в случае крупных чрезвычайных происшествий, и даже тогда ее можно дожидаться годами, указал юрист Руслан Гаджиев. "Тем более, насколько известно, это дома садового общества, и скорее всего у проживающих в них людей нет официальных документов на право владения землей и постройками", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Искусствоведы упрекнули чиновников в халатности после повреждения крепости Нарын-Кала", "Жильцам аварийного дома в Дербенте предложены временные квартиры", "Пострадавший от оползня махачкалинец указал Васильеву на угрозу новых разрушений".

Автор: Олег Ионов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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