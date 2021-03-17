Оползень сошел в Сепараторном микрорайоне Махачкалы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РД

17 марта 2021, 16:15

Дома 26 человек в Махачкале оказались под угрозой обрушения после оползня

Оползень сошел в Сепараторном микрорайоне Махачкалы, под угрозой обрушения оказались пять домов с 26 жильцами, сообщило МЧС Дагестана.

По данным ведомства, оползень сошел на Газопроводной улице, его причиной стал обильный снегопад и последовавшее за этим таяние снега на склоне горы. "В результате есть угроза пяти жилым домам", - процитировал сегодня представителя МЧС Дагестана ТАСС.

В этих домах проживают 26 человек, в том числе 13 детей, со ссылкой на ведомство передал "Мирмол".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 16 марта оползень сошел на четвертом километре автодороги Махачкала - Буйнакск - Гуниб. Участок трассы был закрыт. До этого, 26 января, оползень протяженностью 150 метров обрушил на окраине Карабудахкента здания фермерского хозяйства, пострадавших не было.

Примечание:

"Дорога в Баку перекрыта из-за оползня", "Власти Кубани анонсировали запрет на строительство многоэтажек в Сочи", "Вынужденные переселенцы в Батуми пожаловались на проблемы с жильем".

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