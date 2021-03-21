Владикавказские активисты призвали пересмотреть отношение к людям с синдромом Дауна

21 марта 2021, 17:31

Дети с синдромом Дауна способны учиться в обычных школах и осваивать профессии при должной среде и отношении, указали активисты владикавказской организации "Время перемен". Поддержка таким детям особенно нужна при переходе во взрослую жизнь, подчеркнули их родители.

Владикавказские школьники подключились к поддержке детей с синдромом Дауна

Мероприятие, приуроченное к международному дню людей с синдромом Дауна, прошло сегодня в актовом зале школы № 26 Владикавказа. По словам учителя истории Марины Мхциевой, его организовали ученики, поскольку выпускник школы Олег Новаторов предложил организовать волонтерскую поддержку для людей с синдромом Дауна.

Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечается 21 марта ежегодно с 2006 года. В декабре 2011 года Генеральная ассамблея ООН постановила с 2012 года отмечать этот день, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна – заболевании, возникающем в результате генетической аномалии. Это заболевание встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных. В России синдром Дауна входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. По данным Минздрава за 2018 год, в стране было зарегистрировано около 19 тысяч людей с этим синдромом, сообщает сегодня РИА Новости.

Марина Мхциева вместе с учениками организует для детей развлекательные мероприятия с анимацией и угощениями. Обычно они устраивают уличные праздники, но сегодня в связи с холодной погодой мероприятие прошло в помещении. Подростки развлекали детей, пели с ними песни и водили хороводы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Мхциева.

"Наша цель - расширить круг общения детей с синдромом Дауна. А нашим ученикам это дает неравнодушное отношение к окружающему миру. Они с удовольствием за это взялись. Мы уже договорились, что в новом учебном году в нашу школу придет первоклассник с синдромом Дауна. Это будет наш первый опыт", - сказала педагог.

Организация родителей людей с синдромом Дауна объединила 120 семей

Во Владикавказе ежегодно отмечают день людей с синдромом Дауна по инициативе организации родителей таких детей «Время перемен», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Альбина Котаева.

Альбина - мама ребенка с синдромом Дауна. Когда он родился, Альбина Котаева, по ее словам, поняла, что для развития таких детей в Северной Осетии нет условий, и решила создать их сама. "Я знала, что есть в других странах и городах есть какие-то фонды, организации, а здесь нет. Я познакомилась с другими мамами, у нас был чат, где нас было сначала 30 человек. Когда собралось около 60, мы решили, что нам надо зарегистрироваться и вести деятельность официально", - рассказала она.

В организации, которая работает четыре года, сейчас уже 120 семей, самому младшему из подопечных два года, старшему - 46 лет, сказала Котаева. "Наши дети физически здоровы в основном, просто у них есть дополнительная хромосома, какое-то лечение постоянно не требуется. Поэтому все силы мы бросаем на реабилитацию, развитие. Очень важно как можно раньше начинать интенсивное развитие. От этого зависит будущая социализация ребенка, и при должном внимании ребенок может даже обгонять своих здоровых сверстников в каких-то областях - например, в творчестве", - пояснила она.

В Северной Осетии не хватает бюджетных центров реабилитации детей с синдромом Дауна

Реабилитация детей обходится родителям очень дорого, посетовала Альбина Котаева. Бесплатную помощь, по ее словам, можно получить лишь в единственном в республике реабилитационном центре «Феникс», где оказывают помощь детям с разными диагнозами, и мест на всех не хватает.

"Реабилитация по республике и по стране в основном частная и платная. В республике у нас действует один реабилитационный центр «Феникс», сейчас реабилитацию в нем сократили – если раньше это был 21 день реабилитации, то теперь 14. Например, логопед необходим нашим детям на протяжении всей жизни. В«Фениксе» за время реабилитации можно получить помощь логопеда четыре раза. Конечно, приходится ходить к частным логопедам. Маленьким детям нужен бывает массаж и ЛФК. Не хватает комплексного центра реабилитации, где было бы все за счет бюджета", - рассказала она.

По словам Котаевой, «Время перемен» регулярно устраивает фотосессии. В этом году к 21 марта во Владикавказе появились баннеры с фотографиями известных спортсменов и детей с синдромом Дауна. Фотографии сопровождает подпись – «Не верь стереотипам, верь в человека».

"Баннеры мы вешаем потому, что мы можем тоже гордиться своими детьми. Да, мы их не скрываем, показываем. Хотим, чтобы люди, прочитав наш слоган, подумали, что пора уже рушить эти стереотипы и мифы о синдроме, что на самом деле все не так уж и страшно. Эти дети обучаемы, они все умеют, могут быть самостоятельными. На Западе синдрома Дауна никто не стесняется – люди получают образование, работают, там это норма. Самое страшное, когда человек не осведомлен и при встрече не знает, как себя вести, отводит глаза. А посмотрев на такие фотографии, подумает - а что отводить глаза, почему бы мне не улыбнуться этому малышу и его маме", - пояснила руководитель "Времени перемен".

Работодатели в республике избегают трудоустройства людей с синдромом Дауна

Главной сложностью Альбина Котаева считает социализацию детей после 16 лет. "Самая большая наша проблема – это дети, которым больше 16 лет. Они остаются не у дел, им больше некуда пойти, нечем заняться, а это значит, что и мамам тогда приходится сидеть дома. Наша большая мечта – это центр дневного пребывания, где эти дети могли бы в чем-то найти себя. Например, учиться поварскому или столярному делу. Особой поддержки мы от государства не видим, получаем пенсию, как все, у кого есть инвалидность. Часто помогают нам просто добрые люди. Бывает, помогают люди, с которыми мы даже не знакомы лично", - рассказала она.

Детей с синдромом Дауна принимают в обычные детские сады, а если ребенок готов, то его могу принять в общеобразовательную или коррекционную школу, добавила Альбина Котаева. По ее словам, «Время перемен» поддерживает не только детей с синдромом Дауна - кружки доступны "абсолютно для любого возраста".

Однако, по словам Альбины Котаевой, еще ни один человек с диагнозом «синдром Дауна» не был трудоустроен в Северной Осетии. Раньше "и не было такого запроса – родители боялись или стеснялись", а сейчас среди подопечных организации есть парень и девушка, которые окончили техникум и получили профессию "помощник повара", добавила она.

Сирануш Меликян состоит в организации родителей «Время перемен» со дня ее основания. Дочери Сирануш 13 лет, и благодаря организации у нее "появились дополнительные возможности развиваться", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сирануш Меликян.

"Сейчас у нас бассейн, модельное агентство, танцы, театральный кружок. Раньше мы искали хоть что-то, куда пойти, а сейчас мы уже выбираем, куда пойти", - сказала женщина.

Обычно такие дети "сидят дома у телевизора", посетовала она. "Сейчас есть возможность ходить хотя бы на кружки. Несколько наших детей прямо сейчас выступают в Москве на соревнованиях по плаванию", - поделилась Меликян.

Нескольких подопечных, по ее словам, поставили на учет на бирже труда, но работодатели, узнав их диагноз, "дают отказ". "Мы этим занимаемся. Мы готовим социум к тому, чтобы наши дети могли и работать также. Сейчас видно, что есть будущее, уже не так страшно. Я уверена, мы не пропадем", - сказала Сирануш Меликян.