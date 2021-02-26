Мартин Кочесоко назвал свое дело позором для правоохранителей

26 февраля 2021, 22:08

Черкесский активист Мартин Кочесоко, выступая с последним словом, отверг обвинения в незаконном обороте наркотиков и назвал причиной преследования свою публичную деятельность. Силовики сфабриковали дело неубедительно, общественность уверена в невиновости активиста, отметили сторонники Кочесоко.

Последнее слово Мартина Кочесоко в суде полностью опубликовано на "Кавказском узле".

Как писал "Кавказский узел", обвинитель по делу Мартина Кочесоко назвал вину активиста установленной, потребовав приговорить его к четырем годам лишения свободы условно. Защита сочла дело сфальсифицированным и попросила суд оправдать Кочесоко. Понятыми при задержании активиста были люди, зависимые от силовиков, а засекреченные свидетели не смогли прояснить обстоятельств дела в суде, указала адвокат в ходе прений.

Глава общественной организации "Хабзэ", сопредседатель Демократического конгресса народов России Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года. Сразу после задержания он признал вину, но впоследствии отказался от этих показаний. Активист настаивает, что наркотики ему были подброшены. По версии полиции, Кочесоко в ноябре 2018 года собрал дикорастущую коноплю у селения Урух, спрятал ее, а в июне 2019 года хотел вывезти наркотик, но был задержан. Как следует из материалов дела, в кармане брюк Кочесоко было найдено 4,7 грамма высушенной марихуаны, а под сиденьем в автомобиле – пакет с 263,4 грамма марихуаны.

На сегодняшнее судебное заседание, в котором было анонсировано выступление активиста с последним словом, приехало около 60 человек. Среди них были родственники Мартина Кочесоко, журналисты и активисты.

В числе общественных деятелей, которые приехали поддержать Кочесоко, были глава Координационного совета адыгских общественных организаций Муаед Чеченов, председатель Ассоциации жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто, руководитель общественной организации "Вольный аул" Аслан Иритов и другие. Для всех приехавших на заседание людей мест в зале не хватило, поэтому часть сторонников Кочесоко осталась на улице, передал корреспондент "Кавказского узла".

В своем выступлении Мартин Кочесоко подчеркнул, что к наркотикам отношения не имеет, а запрещенное вещество ему подбросили силовики при задержании. Он особо отметил, что задержание проводили сотрудники центра по борьбе с экстремизмом, тогда как борьбой с незаконным оборотом наркотиков занимается другое подразделение.

"Дело против меня сфабриковано, причем сфабриковано настолько бездарно и неумело, что это оскорбление всей правовой системы Российской Федерации", – сказал Кочесоко. По словам активиста, в ходе процесса и суд, и общественность убедились в абсурдности версии обвинения, так как в деле не оказалось ни одного убедительного доказательства его вины.

Причиной преследования по сфабрикованному делу Кочесоко назвал свою общественную деятельность. Он отметил, что смысл и содержание этой деятельности были неверно поняты силовиками.

"Все мои усилия были направлены на восстановление исторической памяти нашего народа, восстановление его добрых традиций, сохранение языка и культуры. Также последние несколько лет я занимаю активную гражданскую позицию по ряду вопросов местного самоуправления, борьбе с коррупцией, по вопросу усиления контроля за распределением бюджетных средств. Эту деятельность я вел открыто, исключительно в рамках закона, ни в коем случае не призывая к какому-либо насилию и незаконным действиям. Мне не смогли ничего предъявить в рамках прямой компетенции управления по борьбе с экстремизмом, но решили дискредитировать меня, подбросив мне наркотики. Я знаю, что мне пытались инкриминировать экстремизм, организацию массовых беспорядков и иные деяния, которые находятся в компетенции ЦПЭ. Я думаю, что они по ходу оперативной разработки не смогли найти ничего и [...] решили сфабриковать дело о наркотиках", – заявил Мартин Кочесоко.

Коллеги активиста уверены в его невиновности

Активист обратил внимание, что в его поддержку выступили люди разных взглядов, разных национальностей, жители разных стран, поблагодарив всех, кто верил в его невиновность, за поддержку. Судебный процесс по сфабрикованному делу, по мнению активиста, дискредитировал лишь самих силовиков – и не только лично причастных к делу, но и всю правоохранительную систему России.

Руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто назвал выступление Кочесоко "взвешенным и грамотным". Он отметил, что считает уголовное преследование Мартина Кочесоко формой давления на черкесское национальное движение и расценивает его как "попытку закрыть рот тем, кто выделяется на общем фоне".

"Именно поэтому мы посчитали своим долгом заступиться за Мартина Кочесоко. Он человек со своими слабостями и сильными сторонами, как и мы все, но нельзя допустить никоим образом, чтобы просто так, по причине того, что кому-то не понравилось то, чем он занимается абсолютно легально, в рамках закона, вот такими методами – подбрасыванием наркотиков – взяли и посадили его, сломав ему судьбу раз и навсегда", – заявил Бешто "Кавказскому узлу".

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий Марк Шахмурзов отметил, что общественность уверена в невиновности активиста. "Кочесоко выступил аргументированно, обосновал свою позицию, объяснил, почему он подвергся уголовному преследованию. Я думаю, что его услышали все", – сказал он.

Адвокат Людмила Кочесокова отметила, что в последнем слове активист обозначил позицию, которую он и ранее выражал в ходе судебного процесса. Она выразила надежду, что суд учтет все исследованные материалы и вынесет справедливый приговор. Суд должен вынести приговор Кочесоко 1 марта.

Кочесоко описал суду обстоятельства подброса наркотиков

Показания Мартин Кочесоко давал на судебном заседании 24 декабря 2020 года. Он рассказал, что закончил исторический факультет КБГУ, интересовался вопросами истории, культуры и родного языка, а его общественная деятельность была направлена на популяризацию черкесских традиций. Он принимал активное участие во всех национальных праздниках – День адыгского флага, День родного языка, День репатрианта, а также в мероприятиях, посвященных Дню памяти адыгов 21 мая.

С 2007 года Кочесоко со своими единомышленниками организовывал Адыгэ джэгу – вечера национальных танцев на площади Абхазии в Нальчике, в Карачаево-Черкесии, Адыгее, а также в Моздоксом районе Северной Осетии и в Краснодарском крае – местах компактного проживания адыгов. Он был одним из организаторов культурных мероприятий в школах, где подростков знакомили с традиционными адыгскими играми и танцами. Мартин Кочесоко отметил, что все свои действия он согласовывал с представителями власти.

"В 2018 году появился проект федерального закона о добровольном изучении родных языков. Практически все народы России выступили против этого законопроекта. Наша организация [ОО "Хабзэ"] обратилась к президенту РФ, выразив свое несогласие с законопроектом, который, на наш взгляд, переводил родной язык в разряд необязательных предметов", – рассказал Кочесоко, после чего упомянул о своем участии в работе созданного в мае 2018 года Демократического конгресса народов России.

Незадолго до его задержания, в мае 2019 года, Конгресс запланировал проведение круглого стола в Москве. Желающих принять участие в мероприятии было много, Конгресс не смог взять на себя расходы по оплате их проезда и порекомендовал провести круглый стол на месте, а видеоматериал передать им.

16 мая 2019 года такой круглый стол прошел в офисе общественной организации "Хабзэ", которой руководил Мартин Кочесоко. В мероприятии приняли участие сотрудники Института гуманитарных исследований РАН, правозащитники, общественные деятели. По итогам мероприятия Кочесоко выразил мнение, что проблема сохранения национального языка напрямую связана с реализацией принципов федерализма.

"18 мая наша позиция была опубликована на нашем сайте. Видео мероприятия мы выложили в интернете. Практически сразу же в интернете на различных ресурсах посыпались негативные оценки в наш адрес. Нас стали называть иностранными агентами. 19 мая я находился в офисе "Нархэкъу", мы готовились к Дню памяти 21 мая. В это время мне позвонила моя мать и велела срочно ехать домой. По ее голосу я понял, что что-то случилось, я сразу сел в машину и поехал домой в селение Верхний Куркужин. Одновременно со мной к нашему дому подъехал заместитель главы администрации Баксанского района Анзор Ахобеков, директор местной школы искусств, чуть позже к нам подошел мой старший дядя Хасанби Кочесоков. Ахобеков стал говорить, что его вызвали, не уточняя, кто именно, и сказали ему найти меня и сказать мне, чтобы я сбавил свою активность – в противном случае меня ждут 15 лет лишения свободы, либо меня могут не найти. На мой вопрос, что им не нравится, Ахобеков ответил, что проведенный нами круглый стол они рассматривают как попытку государственного переворота", – рассказал активист.

24-25 мая 2019 года Кочесоко принял участие во Второй конференции РКНК, которая проходила в офисе общественной организации "Эльбрусоид" в Москве. Он выступил и рассказал об оказываемом на него давлении, а после возвращения в республику опубликовал статью "Выход из кризиса федерализма. Низовая активность". В статье активист также рассказывал об оказываемом на него давлении. До 6 июня он находился дома в селении и никуда не выезжал.

7 июня, когда Мартин Коческого возвращался из селения Урух, где он гостил у родственников, его автомобиль остановили сотрудники ДПС. "Я остановился ближе к обочине, взял документы и вышел, чтобы передать их сотруднику ДПС. В это время из подъехавшей "Лады-Приоры" выскочили люди в масках и с криками "лежать!", "не двигаться!" окружили меня. После всех угроз, которые я получал, я был морально готов к такому развитию событий, я понимал, что происходит. Я сразу стал говорить по-кабардински: "Пожалуйста, не подбрасывайте мне ничего". Тогда один из них ударил меня по голове и по-кабардински ответил: "Молчать", – рассказал он.

По словам активиста, его положили на землю и сразу же надели на него наручники. Люди, которые задержали его, некоторое время что-то обсуждали между собой и с кем-то советовались по телефону. После этого они сообщили, что у активиста есть "два варианта". "Либо ты будешь лежать на земле, и мы сделаем то, что должны сделать, либо ты встанешь, и мы все сделаем цивилизованно". Я сказал, что я выбираю цивилизованный вариант", – объяснил Кочесоко.

Силовики подняли его, сняли с него наручники и предупредили, что, когда его спросят о наличии чего-либо запрещенного, он должен сказать, что у него в левом кармане пакет с марихуаной, а еще один пакет с марихуаной – под сиденьем автомобиля. После этого к месту задержания была вызвана специальная оперативная группа (СОГ), и приехали понятые.

"Я спросил, что мне сказать, где я взял наркотики. Один из сотрудников ответил, чтобы я сказал, что купил их. А потом подумал и сказал: "Нет, скажи, что ты сам собрал коноплю в поле", – рассказал Кочесоко. Активист ответил на вопросы следователя так, как требовали силовики, после чего оперативники заставили его самостоятельно взять пакет с наркотиками в руки и развернуть его. Затем Кочесоко доставили на допрос, он записывался на видео.

"Меня спрашивали о моей общественной деятельности, куда ездил, с кем встречался. О наркотиках никто не спрашивал", - отметил он. Показания, касавшиеся наркотиков, силовики написали ему на листе и дали заучить. Впоследствии Кочесоко отказался от этих показаний - когда к его защите подключились известные адвокаты, он понадеялся, что сможет доказать свою невиновность, добавил активист.

Мартин Кочесоко с 2006 года занимается общественной деятельностью, был членом "Черкесского конгресса". В апреле 2019 года Мартин Кочесоко раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и отношение российских властей к черкесским репатриантам, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Мартина Кочесоко.

Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".