Идея создать в Москве центр обучения родным языкам нашла поддержку на Северном Кавказе

19 января 2021, 12:24

Изучению родных языков в школах Москвы мешает нехватка преподавателей и особенности формирования школьных групп, заявили представители этнических общин столицы, предложив мэру Сергею Собянину организовать дистанционное обучение родным языкам и создать Центр изучения языков народов России. Альтернативой может стать обучение детей в московских коворкинг-центрах или воскресных школах, указали специалисты из Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа", которое вызвало недовольство историков и этнографов в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Адыгее.

Положение о "государствообразующем народе" в Конституции России лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, предположили сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, выступившие против поправок в основной закон. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", - говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Представители этнических общин предложили мэрии Москвы создать Центр изучения языков народов России

Обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, датированное 28 декабря 2020 года, подписали 66 представителей общественности Москвы, в том числе председатель Общественного совета постпредства Дагестана при президенте России Хаджимурад Гаджиев, председатель кумыкской общины Москвы Болат Кочкарев и профессор Северо-Осетинского госуниверситета Тамерлан Камболов.

Авторы обращения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", выразили "озабоченность отсутствием возможностей реализации права школьников на изучение своих родных языков".

В частности, по их данным, в школах Москвы родителям предлагают заполнить готовые формы заявления с фразой "прошу организовать изучение родного языка и родной литературы на родном (русском) языке". "Такая форма фактически исключает возможность выбора иного родного языка, кроме русского, нарушая принцип свободного выбора родного языка, и противоречит самой идее введения предмета «Родной язык»", - указали авторы письма.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Но основным препятствием для организации изучения родных языков в школах Москвы и других регионов за пределами национальных республик является, по версии авторов обращения, то, что "в рамках одной школы по существующим нормативам практически невозможно собрать класс или группу для изучения иного родного языка, кроме русского".

"Другое препятствие – недостаток или отсутствие специалистов по языкам народов России. Ссылка на отсутствие возможностей у школ и ведомств, занимающихся вопросами образования, не может лишить наших детей права на изучение своих родных языков в системе государственного образования. Стремительное развитие технологий дистанционного обучения в 2020 году и превращение его в полноправную форму обучения позволяет решить эту проблему", - говорится в письме.

Представители общественности столицы высказали в обращении к Собянину несколько инициатив, которые, по их мнению, будут способствовать сохранению языков. В частности, они предложили дать родителям школьников 1-9-х классов возможность подавать заявления на изучение детьми "любого родного языка из числа языков народов России". "Формальный подход к приёму заявлений от родителей, при котором выбор иного родного языка, кроме русского, не предусмотрен, считаем недопустимым", - пояснили авторы письма.

Также в обращении содержатся предложения организовать приём заявлений от родителей школьников через портал госуслуг и официальный сайт мэра Москвы, учебные группы для очного обучения формировать на "базе как одной, так и близлежащих школ", а при невозможности создания таких групп "использовать технологии дистанционного обучения". Еще одно предложение, адресованное мэру Москвы, - разрешить школьникам изучать предметы "Родной язык" и "Родная литература" в других образовательных организациях "в очной и дистанционной форме".

"Для организации и ведения дистанционного обучения школьников по предметам «Родной язык» и «Родная литература» предлагаем создать в Москве Центр изучения языков народов России с привлечением специалистов из Москвы и национальных республик, а также подготовить техническую базу для обучения в школах", - написали Сергею Собянину авторы обращения.

Мэрия Москвы приняла к рассмотрению идею создания Центра

Обращение к мэру Москвы связано с тем, что сейчас дети – представители народов, проживающих в Москве, – фактически не учат в школах родной язык, пояснил 18 января корреспонденту "Кавказского узла" автор идеи создания Центра и координатор инициативной группы, представитель татарского народа Наиль Гильманов.

"Набрать группу детей одной национальности в пределах одной школы нереально. Даже учеников татарской национальности в одном учебном заведении самое большее будет человек 15. А ведь представителей нашей нации в столице проживает гораздо больше, чем представителей других народностей. На такое количество учеников невозможно найти учителя. Подобная картина будет и в других школах. На наш взгляд, использование дистанционного обучения – это в какой-то степени решение проблемы изучения детей родного языка", - сказал он.

По словам Гильманова, в Москве уже несколько лет функционирует школа, где дети учат татарский язык по выходным дням. "Было время, что в подобных школах изучали удмуртский, чувашский языки. Почему они перестали функционировать – я не знаю. Думаю, одной из причин является то, что приходится на дорогу до школы тратить слишком много времени. А при дистанционном обучении такие проблемы сами собой отпадают", - сказал соавтор обращения к Собянину.

Власти Москвы сообщили авторам письма, что вопрос о создании Центра сейчас изучается специалистами, добавил он. "Мы понимаем, что наш проект еще очень сырой, подлежит доработке и серьезной корректировке. Даже сейчас, вникая в эту проблему, мы понимаем, что многие вопросы подлежат более тщательному изучению, для чего необходимы консультации не только со специалистами, но и с родителями. К примеру, вариант дистанционного изучения языка для детей младшего школьного возраста подлежит пересмотру. Было бы лучше, если бы младшие школьники учили свой родной язык с учительницей в классе. Такое обучение, живой контакт с педагогом влияет на ребенка более положительно, чем картинка на мониторе. Но в условиях огромного мегаполиса мы не можем собрать классы, чтобы детей учил родному языку учитель, носитель этого языка. Поэтому нужно разработать другую систему, чтобы пару раз в месяц урок с детьми проводил педагог. Чтобы эти уроки проходили в Центре или на каких-то культурных мероприятиях", - сказал Наиль Гильманов.

В Москве есть специалисты для работы в Центре изучения языков народов России, но организовать это можно только на уровне департамента образования Москвы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" другой координатор инициативной группы Шаукят Жамниханов. "Татарская диаспора – самая большая среди других диаспор Москвы. У нас курсы изучения татарского языка при центре культурной автономии, есть несколько классов, это 50-100 человек. Но для нашей диаспоры это очень мало. Мы не можем охватить всех детей, которые хотят изучать родной язык. Есть школа в Люблино, куда родители по выходным привозят детей. Но с другого конца Москвы привозить ребенка – на это полдня уходит. А если будет центр, то возить не надо. Потому что дистанционное обучение это вопрос снимает", - сказал Шаукят Жамниханов.

Он считает, что сейчас главное – организовать такой центр. "Если будет финансирование, будут специалисты. Конечно, очному обучения нет альтернативы, и мы, наверное, к нему вернёмся. Но пока в стране такая ситуация с пандемией, то единственный выход – это дистанционное обучение", - пояснил он.

Специалисты с Северного Кавказа поддержали инициативу

Центр изучения языков народов России "ни в коей мере" не будет дублировать академические структуры, такие, как Институт языкознания РАН, заверил корреспондента "Кавказского узла" соавтор письма, доктор филологических наук из Владикавказа Тамерлан Камболов.

"Речь в этом письме идет не о том, чтобы изучать язык как научный предмет, а об организации системы обучения родным языкам школьников, проживающих в Москве. Вначале предполагалось, что определенные школы будут обозначены этнокультурным компонентом. То есть будет несколько школ, которые будут изучать татарский язык, татарскую культуру. Если та же осетинская диаспора выразит такое же желание, то организовать такое обучение языку в нескольких школах, и дети из осетинских семей могли бы посещать школу или несколько школ, в которых бы реализовывался план, предусматривающий изучение родного языка. Но такой метод сложно выполним в условиях огромного мегаполиса", - отметил ученый.

Дистанционное обучение может стать альтернативным решением, добавил Тамерлан Камболов. "В условиях пандемии лучше дистанционно, чем никак... Возможно, целесообразнее будет организовать какую-то воскресную школу на базе этого центра, куда родители будут привозить своих детей именно в выходные дни в сформированные классы по языковому признаку. Тут вариантов много, но здесь важно обеспечить реализацию права на изучение родного языка. Право вроде бы есть, но нет возможности реализовать это право. Сейчас у детей появилась возможность реализовать свое право учить язык. И конечно же, для этого нужны финансы", - сказал он.

Идея открытия Центра изучения языков народов России "заслуживает одобрения и поддержки", считает координатор проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности – детям" в Ингушетии Лариса Точиева, которая не является соавтором обращения к Собянину.

"Ведь в школах нет возможности проводить уроки родного языка для юных представителей национальных меньшинств в связи с их малочисленностью отдельно в каждом учебном заведении. Если же будет открыто подобное учреждение, то это в полной мере даст возможность дистанционно в столице реализовать закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Кроме того, появится возможность не только обучать подрастающее поколение родным языкам, но познакомить детей с главными составляющими национальной культуры, проводить Дни республик, где все обучающиеся узнавали бы о национальной культуре разных народов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Точиевой, в интернете дети узнают "много нового и интересного", но "в этой гонке за информацией нередко теряется самое главное - желание знать и понимать культуру собственного народа, свой язык, свои традиции и обычаи".

"Для русских этот вопрос стоит в меньшей мере, ведь государственный язык у нас в стране русский, и в СМИ идет большой объем информации о статусном народе. Но если в республиках Северного Кавказа, в данном случае в Ингушетии, ингушский язык изучается в семьях и в школах, то для тех детей, которые живут далеко от малой родины, вопрос изучения родного языка весьма больная тема".

Для уроженцев Дагестана проблема изучения родных языков особенно актуальна

Вопрос изучения родного языка в условиях столичной системы образования – "большая проблема" и для уроженцев Дагестана, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного совета постпредства Дагестана при президенте России Хаджимурад Гаджиев, подписавший письмо к Собянину.

"Дагестан - это особый случай. В республике пятьдесят языков и наречий. Даже если брать языки литературные, у которых есть письменность, то наберется десяток. И все равно это проблема. И в процессе обсуждения письма в мэрию Москвы я эту проблему озвучивал и обсуждал. В нашем случае создание такого центра – проблема трудно разрешимая. Конечно, нет проблем, которые нельзя было решить, но в данном случае это сопряжено с очень большими проблемами. Но не подписать это письмо я не мог", - пояснил Хаджимурад Гаджиев.

В Дагестане зафиксировано 32 языка, из них 14 считаются имеющими письменность, рассказала в 2017 году министр по нацполитике Дагестана Татьяна Гамалей. "Это литературные языки, на которых ведется преподавание, которые мы, безусловно, не считаем находящимися под угрозой. А вот для остальных языков этот вопрос всегда стоит на повестке, потому что нет преподавания на этих языках, не издается литература, они бытуют только в словесной форме, что для языка всегда, конечно, смертельно", - привело 10 октября 2017 года ее слова ТАСС.

Кадровую проблему при обучении школьников родным языкам Гаджиев считает ключевой. "Учить дагестанские языки в рамках московских школ - это проблематично и трудно выполнимо. Есть определенные сложности при обучения родным языкам детей младшего школьного возраста дистанционно. Нужно проводить занятия в академическом плане, по специальным методикам, нужно заинтересовать, и чтобы дети почувствовали вкус к изучению родного языка. Дистанционно этого мы не получим", - высказал свое мнение Гаджиев.

По его мнению, есть реальная возможность организовать такую учебу в коворкинг-центрах "Комитета общественных связей молодежной политики Москвы". "Они расположены во всех округах Москвы. Можно с этой организацией подписать договор и там организовать уроки для изучения родных языков Дагестана... Знакомство и узнавание родного языка должно проходить не через монитор ноутбука, а через живого человека, через учителя. Конечно, для того чтобы начала работать школа, нужно финансирование. И я надеюсь, в этом плане нам поможет департамент образования города Москвы", - сказал Хаджимурад Гаджиев.

Проблема изучения родного языка в Дагестане "всегда злободневна", отметила корреспонденту "Кавказского узла" проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования Миясат Муслимова, не участвовавшая в подготовке письма к Собянину. "В Дагестанском университете давно функционирует и весьма успешно Центр по изучению родных языков. Есть у них свои методики, свои разработки. Думаю, московской инициативной группе есть резон обратиться к коллегам за помощью – они с удовольствием помогут", - поделилась своим мнением Миясат Муслимова.

Вариант обучения родным языкам в формате воскресной школы она считает более удобным, чем дистанционное обучение. "Дистанционно учить детей, особенно учеников начальных классов, – это нереально. Усаживая ребенка перед компьютером, чтобы он учил незнакомые слова и фразы, которые ему с монитора диктует незнакомая женщина, мы заранее программируем его на неудачу. Я уверена, детей нужно учить очно, в классах воскресной школы, чтобы напротив него сидела учительница, ласковая и строгая. По субботам и воскресеньям детей в школу будут привозить родители. Это лучше, чем ничего, и чем заниматься дистанционно", - сказала педагог.

По ее словам, желающих изучать родные языки много. "Но необходимо сделать все, чтобы это желание у детей не пропало. Нужно, чтобы уроки родного языка проходили интересно и увлекательно. И тогда довольно скоро учитель будет разговаривать со своим учеником на родном для них двоих языке", - сказала Миясат Муслимова.

Напомним, что в декабре 2019 года участники конференции "Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики" потребовали обязательного изучения родных языков. Они заявили, что школы не обеспечены учебниками родного языка, а многие учителя плохо подготовлены. Участники конференции приняли обращение к парламенту республики с просьбой выступить с законодательной инициативой и предложить Госдуме отменить принятые в 2018 году поправки в закон об образовании, предусматривающие добровольное изучение родных языков.

В январе 2019 года жители Шовгеновского района Адыгеи потребовали увеличить число уроков адыгейского языка в школах республики. По их мнению, дети забывают родной язык в русскоязычной среде, а семейный круг не может восполнить этот пробел. Глава республики тогда поручил министру образования разобраться с этими вопросами, а опрошенные "Кавказским узлом" жители республики поддержали обращение земляков.