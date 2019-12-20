Участники конференции в Карачаевске потребовали обязательного изучения родных языков

20 декабря 2019, 06:01

Школы не обеспечены учебниками родного языка, кабинеты не отвечают современным требованиям, а многие учителя плохо подготовлены, заявили участники конференции "Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской республики". Они приняли обращение к парламенту республики с просьбой выступить с выступить с законодательной инициативой и предложить Госдуме отменить принятые в 2018 году поправки в закон "Об образовании в РФ", предусматривающие добровольность изучения родных языков.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призвали Госдуму отклонить законопроект. Активисты общественных организаций Северного Кавказа заявили, что намерены добиваться отмены нового закона.



Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Конференция прошла 19 декабря в Карачаево-Черкесском государственном университете (КЧГУ). Помимо КЧГУ, организаторами выступили минобразования и науки КЧР, министерство по делам национальностей и печати республики, общественные организации "Русь", "Къарачай Алан Халк", "Адыгэ Хасэ", "Ногай эль" и ассоциация по развитию абазинского народа "Апсадгьыл", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на конференции.

Среди участников конференции - сотрудники Карачаево-Черкесского государственного гуманитарного университета, Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, учителя родных языков общеобразовательных школ республики, представители национальных общественных организаций и национальных печатных изданий.

К обучению родному языку относятся по остаточному принципу

Национальные общественные организации "Къарачай Алан Халк", "Адыгэ Хасэ", "Ногай эль", "Апсадгьыл" объединились в связи поступлением многочисленных просьб принять меры по сохранению и изучению родных языков, сказал во время конференции один из основных докладчиков заместитель руководителя общественной организации "Къарачай Алан Халк" Карачаево-Черкесской Сулейман Боташев.

"Даже в сельских поселениях жители разговаривают на русском языке. Все четыре общественные организации создали рабочие группы, направили обращения в образовательные учреждения республики. Всего было создано девять групп, они разъехались по районам и городам, выяснили много моментов, которые не способствуют сохранению и развитию родных языков, а разрушают то, что есть. В ходе встреч с преподавателями, родителями мы многое выяснили и составили итоговую справку", - пояснил Сулейман Боташев.

Он выразил сожаление в связи с тем, что на конференцию никто из правительства, кроме заместителя министра образования Елизаветы Семеновой, не пришел. "Вот такое отношение к родным языкам", - добавил он.

"В школах к обучению родному языку относятся по остаточному принципу. Школы не обеспечены учебниками. Выдается один учебник на пять - семь человек. Дети не могут дома заниматься по учебникам, нет такой возможности. Некоторые учебники не соответствуют стандартам. Есть учебники, которые еще были изданы в советские времена", - рассказал Сулейман Боташев.

Кабинеты для уроков родного языка не отвечают требованиям по площади и оснащенности

Помещения, выделенные под обучение родным языкам, не отвечают требованиям по площади и оснащенности, заявил Сулейман Боташев. "Кабинеты, где обучают родным языкам, вмещают по 12-13 детей, а, например, во многих классах карачаевцев по 20-25 человек, особенно в городе Черкесске, где каждый третий ученик - карачаевец. Сами учителя родных языков повлиять на эту ситуацию не могут", - считает Сулейман Боташев.

Что касается преподавания родных языков, то многие учителя профессионально слабо подготовлены, отметил докладчик.

"Многие из них не проходят переподготовку. В тоже время, высокопрофессиональных преподавателей надо стимулировать на уровне министерств, ведомств и общественных организаций", - подчеркнул Боташев.

Выступающий выразил обеспокоенность сокращением часов уроков родного языка в школах. "Раньше было пять часов в неделю. Сегодня всего лишь три часа родного языка в неделю, в некоторых школах - два часа", - констатировал Сулейман Боташев.

Он обратил внимание на то, что, помимо включенных в учебный процесс, в ряде школ есть дополнительные часы для изучения родных языков. "В Прикубанском, Малокарачаевском, Зеленчукском районах, Черкесске ни один дополнительный урок не используется для обучения родному языку. Они используют эти часы для разных мероприятий, но не для обучения родному языку", - сказал Сулейман Боташев.

Наиболее важная проблема, по его словам, заключается в том, что нет государственной программы по изучению родных языков. "Преподаватели сами составляют свои программы. Системного подхода нет", - добавил докладчик.

Родители начинают отказываться от изучения родных языков, сказал он. "В 2018 году внесли изменения в федеральное законодательство о выборе изучения языка в качестве родного. Это гибель малых народов", - считает Сулейман Боташев.

Также он сказал, что считает необходимой подготовку преподавателей родного языка для дошкольных учреждений и начальных классов.

Отсутствует финансирование для издания словарей, переиздания учебников

Год назад была создана единая комиссия по сохранению родных языков, состоящая из представителей организаций "Къарачай Алан Халк", "Адыгэ Хасэ", "Апсадгьыл" и "Ногай эль", подтвердил во время выступления заместитель руководителя организации "Апсадгьыл" Рамзаан Мхце.

"К родным языкам относятся по остаточному принципу. В школах под изучение родного языка выделены подсобные помещения. Родной язык должен быть обязательным для изучения в школах. Необходимо изменять федеральное законодательство. Мы предлагаем вступить в сотрудничество с другими национальными организациями страны для решения проблем сохранения родных языков. Проблемы в Татарстане, Бурятии, Удмуртии, других регионах аналогичные. Мы предлагаем созвать всероссийскую конференцию, чтобы обозначить все эти проблемы, чтобы потом обратиться к руководству страны с тем, чтобы наши инициативы были услышаны", - сказал Мхце.

Он также обратил внимание на отсутствие финансирования для издания словарей, переиздания учебников, повышения квалификации кадров.

Нужна госпрограмма по сохранению и развитию родных языков

Карачаевский, черкесский, абазинский и ногайский языки имеют статус государственных, сказал во время конференции ректор Карачаево-Черкесского государственного университета Таусолтан Узденов.

"Проблема изучения и сохранения родных языков носит системный характер. Нужна долгосрочная республиканская программа по сохранению и развитию родных языков. Мы подготовим обращение к руководству республики, чтобы оно инициировало создание комиссии по разработке такой программы", - заявил Узденов.

В результате внесения в 2018 году изменений в федеральное законодательство, отменивших обязательное изучение национальных языков, сократилось количество детей, изучающих язык своего народа, сказал в ходе конференции проректор КЧГУ, профессор Сергей Пазов.

Директора школ должны встречаться с родителями, и каждому объяснять, что значит родной язык, сказала во время выступления завотделом языков народов Карачаево-Черкесии республиканского института гуманитарных исследований, доктор филологических наук Фатимат Эркенова.

"Обучение родным языком должно быть обязательным, и родители не имеют права решать за детей, изучать им родной язык или нет. Ни один из нас не знает, кем наши дети вырастут. Может, быть, он станет писателем, который пишет на родном языке, или композитором. Также нужно начинать обучение родным языкам в дошкольных учреждениях", - сказала она.

Изданные в последние годы учебники по черкесской литературе не включены в федеральный перечень изданий, сказала в ходе конференции доцент Карачаево-Черкесского института повышения квалификации работников образования, кандидат филологических наук Марина Дышекова.

"Для этого нужны серьезные финансовые средства. Эта тема была основательно раскрыта перед президентом России Владимиром Путиным президентом Международной Черкесской Ассоциии Хаути Сохроковым на недавней их встрече в Нальчике. Причем Сохроков говорил не только о кабардино-черкесском языке, а обо всех языках народов Кавказа. Будем надеяться, что федеральные власти положительно откликнутся на высказанные предложения", - добавила Дышекова.

Участники конференции приняли итоговую резолюцию, в которой решили обратиться к депутатам парламента КЧР с просьбой выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ об отмене внесенных в 2018 году поправок в статью 14 ФЗ "Об образовании в РФ", предусматривающих добровольность изучения родных языков.

Также они решили обратиться к главе КЧР Рашиду Темрезову с просьбой учредить должность замминистра образования и науки, который будет заниматься исключительно вопросами изучения, сохранения и развития национальных языков. Кроме этого, было предложено создать инспекцию по надзору за состоянием изучения национальных языков КЧР и межведомственную комиссию по разработке госпрограммы по развитию национальных языков народов КЧР.

Отметим, что Карачаево-Черкесия - многонациональная республика. Карачаевцы, русские, черкесы, абазины и ногайцы являются субъектообразующими этносами.

В соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона "Об образовании" предусматривается выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка, он осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, получающих образование в школах.