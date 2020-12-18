Мать Джабиева заявила о безразличии властей к требованиям протестующих в Цхинвале

18 декабря 2020, 02:40

Участники акции в поддержку Инала Джабиева, умершего после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии, смогли установить тент для защиты от дождя после потасовки с правоохранителями. Власти игнорируют требования протестующих, заявила мать Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева 4 декабря организовали в Цхинвале бессрочную акцию протеста. Они требуют эффективного расследования гибели Джабиева, наказания виновных и отставки генпрокурора. По ночам на площади остается около 30 человек, по вечерам собирается до 200 протестующих. 16 декабря поддержать протестующих прибыла группа молодых людей из Северной Осетии. Вечером силовики отняли у митингующих в Цхинвале тент, который те собирались установить как защиту от дождя.

Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. 28 августа задержанный скончался, а в интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение Наниева, а затем отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. По делу о смерти Джабиева были задержаны восемь сотрудников МВД, после чего был отстранен от должности замглавы ведомства Андрей Цховребов. Вдова Джабиева не поверила итогам экспертизы, когда прокуратура назвала причиной его смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. 16 декабря в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Инала Джабиева потребовали приобщить к делу о его смерти.

Днем 17 декабря участники акции в Цхинвале снова решили установить тент, так как ночью ожидался дождь. При первой же попытке растянуть тент вооруженные силовики подошли к ним и попытались помешать, передала корреспондент "Кавказского узла".

Между митингующими и силовиками завязалась потасовка, слышны были крики. У одной из участниц акции силовики вырвали из рук смартфон, на который та снимала инцидент. Еще одна активистка в давке упала, ей пришлось вызвать скорую помощь. "Врачи дали ей успокоительное, уложили здесь же на скамейку и дождались, пока её состояние не улучшилось", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подруга пострадавшей.

После потасовки митингующим позволили установить тент.

Участникам несанкционированного митинга было предложено укрыться от дождя а небольшом помещении летнего кафе, но они отказались, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Южной Осетии.

Вечером 17 декабря на площади оставалось до 40 митингующих, большей частью это были мужчины. Часть из них скрывала лицо за масками или высокими воротниками курток. Они объяснили это тем, что так силовикам будет сложнее установить их личности.

Родственница Инала Джабиева Ирма рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что группа молодых людей из Владикавказа, которая 16 декабря приехала на площадь в Цхинвал и передала митингующим тёплые пледы и термосы, уехала обратно в тот же вечер. "Они выразили нам соболезнования. Мы благодарны им очень. Нам важна поддержка каждого человека",- сказала родственница она.

Митингующие радовались, что в Цхинвале еще не ударили первые морозы. Участницы акции согревались вокруг газовых горелок, участники стояли с горячим чаем. Из семьи Инала Джабиева на площади на всю ночь осталась его мать Майя. "Оксану (вдову Инала Джабиева. - Прим. "Кавказского узла") мы отправили домой, к детям - у неё же трое малышей. Рядом со мной мои родственники. Вот эти женщины приехали из Владикавказа, тоже мои родственники. Почему-то показывают в прессе только тех представителей фамилии, которые выходят с инициативой увести меня домой", - рассказала Майя Джабиева.

Днем 16 декабря на площадь приходили представители семьи Джабиевых во главе с югоосетинским писателем Зарбегом Джабиевым. Участники акции попросили вдову и мать Инала вернуться домой и не мерзнуть на холоде. "Дождитесь, пока дело передадут в суд. Если мы увидим, что расследование несправедливое, то мы всей фамилией выйдем на акции протестов. Стоять здесь уже который день опасно для вашего здоровья", - сказал Зарбег Джабиев. Ранее пять представителей фамилии Джабиевых на брифинге в Цхинвале выразили обеспокоенность тем, что трагедия семьи используется в интересах отдельных политиков. Старшие представители этой фамилии призвали членов семьи дождаться судебного решения по делу, сообщило 16 декабря агентство "Рес".

"Это все подстроенные выступления. Специально их заставляют [...] говорить то, что выгодно. А фамилия Джабиевых - это не только пять человек", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Если они так пекутся о моем здоровье и справедливом суде, то могли бы просто прийти и встать рядом со мной, поинтересоваться, что на самом деле происходит", - сказала мать Джабиева.

Она также напомнила, что родные Джабиева добиваются наказания не только исполнителей, но и тех, кто отдавал приказы. "И министр Игорь Наниев и прокурор знали, какими методами проводится допрос", - считает мать погибшего. По словам Майи Джабиевой, пока никто из представителей власти к митингующим не вышел.

Вместе с родственниками и рядовым жителями Цхинвала на площади на ночь остались депутаты парламента от партий "Ныхас" и "Народной партии", священник Русской православной церкви.