21 ноября 2020, 17:22

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Ограничения на проезд через КПП "Верхний Ларс" сняты для легкового автотранспорта и продолжают действовать для большегрузов, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге был закрыт для всех машин вечером 18 ноября из-за ухудшения погоды. 19 ноября на КПП "Верхний Ларс" образовалась очередь из 250 грузовиков, которая на сегодня выросла уже до 690.

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога с 14.30 мск открыта с ограничениями для большегрузного автотранспорта. Для легковых автомобилей проезд разрешен после расчистки дорожного полотна, сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 17.20 мск на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур, также видны легковые автомобили. На въезде в Россию из Грузии дорога свободна. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег с дождем при температуре воздуха - 5 градусов, скорость ветра составляет 1 метр в секунду. Ночью температура понизится до -9 градусов, будет идти снег, ветер усилится до 2 м/с. 22 ноября также ожидается снег, температура понизится до -10. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Власти Северной Осетии анонсировали реконструкцию КПП "Верхний Ларс"", "Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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