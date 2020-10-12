Пять детских садов закрыты в Дагестане после отравления детей

12 октября 2020, 19:34

Роспотребнадзор приостановил деятельность пяти детских садов в Дагестане, воспитанники которых были госпитализированы с отравлением, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября 42 воспитанника разных детсадов Махачкалы были госпитализированы с признаками отравления. Три детских сада были временно закрыты. К 11 октября число госпитализированных детей достигло 54. На сегодня в больнице остаются 29 детей, а 25 выписаны.

"В рамках противоэпидемиологических проверок специалистами Роспотребнадзора приостановлена деятельность пяти детских садов. Туда ходят дети, которые госпитализированы с отравлением", - цитирует представителя Роспотребнадзора Дагестана "Интерфакс".

Всего, по данным ведомства, с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. "Возраст большинства детей - от 3 до 6 лет", - сообщили в ведомстве.