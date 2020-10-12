12 октября 2020, 19:34

Пять детских садов закрыты в Дагестане после отравления детей

Роспотребнадзор приостановил деятельность пяти детских садов в Дагестане, воспитанники которых были госпитализированы с отравлением, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября 42 воспитанника разных детсадов Махачкалы были госпитализированы с признаками отравления. Три детских сада были временно закрыты. К 11 октября число госпитализированных детей достигло 54. На сегодня в больнице остаются 29 детей, а 25 выписаны.

"В рамках противоэпидемиологических проверок специалистами Роспотребнадзора приостановлена деятельность пяти детских садов. Туда ходят дети, которые госпитализированы с отравлением", - цитирует представителя Роспотребнадзора Дагестана "Интерфакс".

Всего, по данным ведомства, с 8 по 11 октября было зарегистрировано 75 случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции. "Возраст большинства детей - от 3 до 6 лет", - сообщили в ведомстве.

Примечание:

"Массовое отравление детей произошло в Грузии", "Семья туристов из Ставрополья отравилась газом в Карачаево-Черкесии", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

12 октября 2020, 22:44

  • Активистка из Прохладного заявила о давлении силовиков на ее супруга

    Анастасия Емельянова пожаловалась, что супруга отстранили от управления автомобилем из-за подозрений на опьянение после ее заявлений о необходимости земельной реформы в Кабардино-Балкарии. Мужу активистки не следовало отказываться от медосвидетельствования даже после отрицательных результатов алкотестера, заявили пользователи соцсети.

12 октября 2020, 22:22

12 октября 2020, 21:24

  • 1 Названы имена убитых в Чечне боевиков

    Убитые при спецоперации в Серноводском районе Чечни опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев. Силовики еще в 2013 году объявляли Борчашвили убитым при спецоперации, а родственники Казбека Байдулаева ранее заявляли о фабрикации против него уголовных дел.

12 октября 2020, 21:18

  • Аналитики указали на закрытость информации о предполагаемом террористе в Ставрополе

    Молодой мужчина, задержанный 7 октября в Ставрополе по подозрению в подготовке теракта, арестован на два месяца. Никаких подробностей о его личности и обвинениях силовики не предоставляют, сообщили источник в краевой администрации и местная журналистка. Этому способствует равнодушие общества и отсутствие правозащитников в регионе, считает конфликтолог.

12 октября 2020, 20:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи