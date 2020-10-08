Около тысячи мигрантов из Узбекистана отправились домой из Волжского

08 октября 2020, 23:59

После отправки 8 октября очередного поезда на 938 мест в Ташкент в мечети Волжского осталось около 400 мигрантов из Узбекистана. Билеты на поезд покупаются по очереди в списке или через спекулянтов, поэтому есть те, кто не может уехать домой уже более недели, пожаловались мигранты.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября третья группа мигрантов из 938 человек отправилась из Волжского в Узбекистан, однако более 350 жителей Узбекистана не смогли уехать на родину из-за нехватки мест в поезде. В ожидании следующей отправки мигранты уехали в мечеть, где для них местные власти организовали приют. Граждане Узбекистана продолжают прибывать в Волжский, сообщил муфтий. Очередная отправка из Волжского в Ташкент была запланирована на 8 октября.

Первая группа жителей Узбекистана уехала на родину из Волжского 25 сентября, после отправки поезда, рассчитанного на 938 пассажиров, в городе остались около 100 мигрантов, которые пожаловались, что не смогли купить билеты из-за спекулянтов. Вторая группа уехала в Узбекистан 29 сентября, по данным пресс-службы вокзала в Волжском, было продано не более 700 билетов.

В Ташкент из Волжского отправилась четвертая группа трудовых мигрантов

«Все билеты (на 938 мест) на поезд «Волжский-Ташкент», отправляющийся 8 октября в 21.57, были раскуплены. Вопрос даты отправления следующего поезда находится на стадии согласования», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы Приволжской железной дороги Наталья в 18.15 по местному времени (17.15 по мск).

Корреспондент «Кавказского узла» приехал на вокзал в Волжском в 19.20. К этому времени на перроне вокзала уже стоял поезд «Волжский-Ташкент», и пассажиры стали занимать свои места. Небольшая группа трудовых мигрантов проходила через две рамки металлоискателей, полицейские проверяли их паспорта и билеты. На привокзальной площади граждан Узбекистана к этому времени не было, так как все уже вышли на перрон, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Под электронными часами на вокзале стояла группа узбекских рабочих. В ногах у них стояли большие сумки и баулы, обтянутые скотчем. Среди них - Шавкат Орипов, уроженец Ташкента, работал учителем русского языка, но вот уже семь лет ездит в Россию на заработки. Его товарищи родом из Намангана. Все они трудились в Ставрополье на заводе.

«Зачем отменили поезда? Закрыли границу, и вот теперь в таком чрезвычайном режиме дают поезда: без всякой системы. Тут неопределенность большая. Определили один город – Волжский. Все узбеки сюда со всей России съезжаются. И нам неудобно, и властям местным плохо», - возмущенно заявил Шавкат корреспонденту «Кавказского узла».

В очереди на посадку также стояли молодые люди. Шерзод Азамов в первый раз выезжал в Россию на заработки, работал в Краснодарском крае в течение года. «Мне (в России) тут хорошо было. Работал на стройке, заработал денег - родителям помог, брату помог, сестре. Приеду – куплю мотоцикл», - рассказал Шерзод.

Его товарищ, отказавшийся назвать свое имя, попросил передать муфтию слова благодарности за то, что приютил их в мечети. «Три дня назад приехали. Думали, где спать будем. Ночью холодно, но нас привезли в мечеть - там хорошо было: матрасы и одеяла, кормили пловом. В Россию приедем на следующий год», - сообщил молодой человек. Он признался, что купил билет у спекулянтов за 20 тысяч рублей, так как ему «надо срочно домой».

В 21.57 поезд сообщением Волжский-Ташкент отправился с первого пути. По словам проводников, время следования до конечного пункта - трое суток. Все пассажиры, когда прибудут в Ташкент, две недели проведут в карантине. После отправки поезда на привокзальной площади корреспондент «Кавказского узла» не встретил ни одного гражданина Узбекистана.

Билеты в Ташкент граждане Узбекистана покупают по очереди

Около 400 граждан Узбекистана не поехали 8 октября на вокзал в Волжский, так как не смогли купить билеты на поезд. Они остались в мечети на острове Зелёном на окраине города, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Все, кто купил билеты, уехали своим ходом на вокзал. Здесь (в мечети) сейчас около четырехсот человек. Пока места хватает. Но что будет завтра? Может, еще приедут. Поток (трудовых мигрантов) непрерывный: одни уезжают, другие тут же приезжают», - пояснил корреспонденту муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи.

Сорокатрехлетний Фатхулла Угланов родом из Самаркандской области, работал девять месяцев в фермерском хозяйстве в Самарской области. Ему пришлось три дня жить в мечети, а 8 октября до него не дошла очередь по списку на покупку билетов домой.

«Три дня (в мечети) сидим. Билеты только 8 октября продавали, но наша очередь по списку не дошла. Много людей приехало, и 8 октября еще приехали. А есть такие, кто тут с 1 октября, и не смогли билеты купить. Нам не повезло, когда будет следующий поезд - неизвестно», - пожаловался он корреспонденту «Кавказского узла».

Фатхулла добавил, что дома его ждут жена и двое сыновей-подростков. Большую часть небольшой зарплаты он отправлял домой, себе оставлял немного денег. «Денег мало, но на билет хватит и на еду дня на два. Но тут помогает муфтий - есть общая кухня. Билеты покупать у спекулянтов не буду - тогда денег совсем не останется. А мне из Ташкента еще домой ехать, тоже деньги нужны», - пояснил Фатхулла.

Во дворе мечети на кухне заваривали чай две женщины. Одна из них представилась Алиёй. Женщины работали с февраля в теплицах в Воронежской области. От знакомых, уехавших 29 сентября в Ташкент, они узнали, что поезд на родину отправляется только из Волжского, поэтому вчера, 7 октября, они приехали на автобусе в Волгоград, а от Центрального вокзала прибыли в Волжский на маршрутке.

«Мы в Воронеже на вокзале спросили: можно билеты в Ташкент купить? Там кассир сказала, что ничего про это не знает. Приехали в Волгоград - там сказали, что пока не продают, и лучше узнать на вокзале в Волжском. А утром 8 октября туда поехали. А там, оказывается, по списку по очереди продают. И вот мы тут. И не знаем, долго ли ждать и как записываться в этот список», - развела руками Алия.

«Завтра (9 октября) нам должны все рассказать», - сказала ее подруга, отказавшаяся назвать свое имя. Женщины сообщили, что они родом из Ургенча. Приехали с мужьями на заработки в Россию, потому что на родине нет работы. В их группе пять человек. На вопрос корреспондента, планируют ли они приехать в Россию в следующем году, Алия ответила уклончиво.

«Не знаем мы. По 12 часов в день работали, иногда без выходных. Хозяин обещал 30 тысяч рублей (в месяц). А платил 18 (тысяч рублей). В другое место, может, устроимся. К нему обратно не хотим. И рубль упал. А мы домой доллары отправляем. Хозяин нам в рублях платил. Вот и мало получилось», - пояснила Алия.

Напомним, в сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана. Местные жители приносили им продукты, подушки и одеяла.

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