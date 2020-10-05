Власти связали очередь из "скорых" в Ростове-на-Дону со вспышкой пневмонии

05 октября 2020, 13:20

Очередь из машин скорой помощи перед горбольницей в Ростове-на-Дону, обеспокоившая пользователей соцсети, связана с ростом числа пациентов с внебольничной пневмонией, сообщило сегодня правительство региона.

Как писал "Кавказский узел", в Ростовской области относительно невысокий показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения, но по абсолютным параметрам - число зараженных коронавирусом и умерших от этой инфекции, суточный прирост зараженных и умерших - ситуация с коронавирусом в этом регионе является худшей по Южному федеральному округу.

Власти Ростовской области подтвердили распространившуюся в Facebook информацию о том, что перед ростовской больницей №4 скопилась очередь из автомобилей скорой помощи. Это связано с увеличением числа больных внебольничной пневмонии и тех, кому необходима компьютерная томография (КТ) легких, со ссылкой на пресс-центр правительства Ростовской области передало сегодня РИА "Новости".

"За вчерашние сутки 84 человека госпитализировано в городскую больницу №4 и проведено 90 КТ-исследований. Увеличилось количество больных с внебольничной пневмонией и тех, кому необходимо КТ", - процитировал сегодня сообщение областного правительства "Интерфакс".

Отметим, что диагноз "внебольничная пневмония" массово ставится в Дагестане, где число умерших от коронавируса даже более высокое, чем в Ростовской области - 647 с начала пандемии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Днем ранее, 4 октября, ростовчанка Светлана Рыбина опубликовала на своей странице в Facebook видео, на котором около десятка машин скорой помощи стоят одна за другой у здания больницы. "За углом стоит еще столько же", - прокомментировала видео автор публикации. Она отметила, что речь идет о больнице на Социалистической улице города, где находится горбольница №4. К 13.20 мск 5 октября эта публикация собрала 11 отметок пользователей и 9 комментариев.

В горбольницу №4 госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, уточнила в комментариях пользовательница соцсети Елена Хатламаджиян.

"В "четверку" госпитализируют не подтвержденных, а просто с пневмонией. А подтверждают уже в больнице. И если тест положительный, то переводят в ЦГБ (Центральную городскую больницу. - Прим. "Кавказского узла") или 20-ку (горбольницу №20. - Прим. "Кавказского узла")", - написала она.

С начала пандемии в Ростовской области скончался от коронавируса 541 человек, причем за минувшие сутки - девять. Из 23 049 зараженных за время пандемии продолжают болеть 4333 пациента, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". По приросту зараженных за минувшие сутки (244 человека) Ростовская область занимает четвертое место в России, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, следует из данных на сайте Роспотребнадзора.