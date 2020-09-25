Наблюдатели усмотрели нарушения прав людей в борьбе властей Азербайджана с COVID-19

25 сентября 2020, 12:41

Власти Азербайджана превысили полномочия, ограничив конституционные права и свободы граждан во время пандемии коронавируса, пришел к выводу в своем исследовании Центр мониторинга выборов и обучения демократии. За нарушение карантинного режима в стране были привлечены к административной ответственности не менее 95 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", особый карантинный режим в Азербайджане был введен с 24 марта. 29 августа он был продлен в очередной раз и действует до 30 сентября, но с некоторыми послаблениями.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) провел исследование, проанализировав меры правительства Азербайджана по противодействию пандемии и реализацию режима карантина, и пришел к выводу, что кабинет министров превысил полномочия, ограничивая конституционные права и свободы граждан. В своем исследовании ЦМВОД отобразил "новую политическую ситуацию в стране на фоне растущих репрессий против критиков власти".

"Согласно статье 71 Конституции, права и свободы могут ограничиваться только в рамках самого Основного закона. Однако в период пандемии был введен особый карантинный режим, ограничивающий свободу передвижения. В Конституции прописано, что подобные ограничения могут вводиться только в условиях объявления военного или чрезвычайного положения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава ЦМВОД Анар Мамедли.

Кроме того, в период пандемии были введены непропорциональные меры наказания, были отмечены злоупотребления полиции, усилены политически мотивированные преследования, сказано в документе ЦМВОД, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

"В КоАП были введены поправки, предусматривающие ответственность за нарушение карантинного режима. Были установлены штрафы от 100 до 200 манатов и еще арест до 30 суток, что является суровой мерой. Потом штрафы были удвоены. Кроме того, были введены штрафы за нарушение масочного режима", - прокомментировал документ Мамедли.

Парламент Азербайджана 17 марта установил меры наказания за нарушение эпидемиологического, карантинного и санитарно-гигиенического режимов. Так, согласно поправкам, внесенным Милли Меджлисом в КоАП, за указанные правонарушения для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафов от 100 до 200 манатов (от 60 до 120 долларов), для должностных лиц - от 1500 до 2000 манатов (900-1200 долларов). В зависимости от обстоятельств может быть применено и наказание в виде ареста сроком до 30 суток, сообщили в пресс-службе парламента. 29 июня парламент внес изменения в КоАП, двукратно повысив штрафы за неиспользование средств индивидуальной защиты в специально установленных местах.

Особый карантинный режим был введен спустя три недели после внеочередных парламентских выборов, которые, по оценкам местных и международных наблюдателей, сопровождались серьезными нарушениями закона. На фоне обострившихся отношений граждан страны и властей в Азербайджане в период пандемии начался политический кризис, говорится в исследовании ЦМВОД.

"Накануне пандемии в стране было 104 политзаключенных, и вопреки призывам местных правозащитников не было проявлено политической воли для их освобождения. Напротив, в период пандемии репрессии стали нарастать, и политически мотивированные аресты участились. В первые три месяца карантина 33 активиста были арестованы в административном порядке, еще шестерым были предъявлены политически мотивированные уголовные обвинения. Всего 56 критиков власти и политических активистов в той или иной форме были подвергнуты политическому давлению", - говорится в отчете ЦМВОД.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, и ЦИК объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан". Активисты заявили о массовых нарушениях и фальсификациях в ходе кампании. 4 марта в Конституционный суд (КС) и администрацию президента было направлено заявление, в котором 236 кандидатов потребовали провести выборы повторно. КС признал выборы состоявшимися.

Глава ЦМВОД Анар Мамедли упомянул о том, что 17 марта власти внесли изменения в закон "Об информации, информатизации и охране информации". Официальные лица объяснили это тем, что хотят предотвратить распространение ложной информации. "Однако расплывчатое описание новых запретов, наряду с увеличением возможностей злоупотребления законом, усилило также ответственность пользователей социальных сетей... Меры государства в области борьбы с пандемией фактически были ограждены от критики", - считает Мамедли.

Полиция массово применяла меры административной ответственности по обвинению в нарушении карантинного режима, и это кардинально отличалось от цивилизованной практики стран Совета Европы, сказано в заявлении ЦМВОД.

"Административные аресты проводились главным образом в отношении критиков власти - оппозиционеров, журналистов и блогеров. В июне полиция провела жесткую акцию против жителей Ясамальского района, днем ранее протестовавших против физического насилия сотрудников правоохранительных органов против их соседа", - сказал Мамедли.

8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в одном из кварталов жилого массива "Йени Ясамал" в Баку. В отделение были доставлены 11 человек. По версии полиции, задержанные 7 июня бросали в силовиков, задерживающих нарушителей карантина, различные предметы с балконов. Представители оппозиции назвали реакцию полицейских на протест слишком жесткой и посетовали, что подобные действия только подогревают ненависть к власти в стране.

Меры наказания массово применялись и в отношении других граждан Азербайджана. Только за период с 17 марта по 21 июля, по данным МВД, 195 тысяч человек были привлечены к административной ответственности за нарушение карантинного режима, 788 из них были арестованы. Фактически каждый 52-й житель страны был наказан, подсчитал ЦМВОД.

В отчете указывается также на то, что в других странах за подобные нарушения к ответственности было привлечено гораздо меньшее число людей. "В Азербайджане нормы законодательства использовалось только как карательные. Хотя философия этих норм заключается также в сдерживающе-профилактическом характере", - сказал Мамедли.

Он также заявил, что карантинный режим использовался для изоляции лидера партии Народного фронта Али Керимли. "Активистов, которые его посещали, потом арестовывали. С 13 апреля у него в квартире отключили Интернет и сотовую связь. Интернета до сих пор нет. Сотовую связь с вечера до утра отключают", - утверждает Мамедли.

В апреле ПНФА опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что ее лидер Али Керимли лишен мобильной связи и доступа к Интернету. По мнению членов партии, таким образом в отношении Керимли применяется "информационная блокада".

ЦМВОД выдвинул ряд рекомендаций, в том числе парламенту и институтам гражданского общества - контролировать применение карантинного режима органами исполнительной власти. Судам рекомендовано объективно и справедливо рассматривать административные правонарушения, связанные с карантинным режимом. ЦМВОД считает, что необходимо освободить политзаключенных и прекратить видео- и фотосъемку для публичной демонстрации людей, привлеченных к ответственности.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch ранее призвала правительство Азербайджана не злоупотреблять чрезвычайной ситуацией в связи с пандемией коронавируса, прекратить преследования активистов и освободить арестованных по обвинению в нарушении карантинного режима.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".