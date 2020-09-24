24 сентября 2020, 14:57

Сочинский бизнесмен Соселия сбежал от похитителей в Грузии

Сочинский предприниматель Джемали Соселия сбежал от своих похитителей, заявил сегодня его родственник, абхазский журналист Роин Агрба. Абхазские спецслужбы подтвердили, что Соселия находится на свободе.

Как сообщал "Кавказский узел", поздно вечером 5 сентября вооруженные люди похитили в Абхазии сочинского бизнесмена Джемаля Соселию и вывезли его на границу с Грузией. Это первый случай похищения человека в Галском районе Абхазии за пять лет, заявил бывший глава района. Знакомые бизнесмена предположили, что Соселию похитили ради выкупа, хотя похитители, по состоянию на 8 сентября, и не выдвигали никаих требований.

Соселия находится со своей семьей, состояние его здоровья удовлетворительное, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" родственник жены похищенного, абхазский журналист Роин Агрба. "По версии родных, он сбежал. По моей информации, ему дали сбежать, так как уже все знали, кто его похитил", - сообщил Агрба.

Он отметил, что побегу помогли абхазские спецслужбы. Соселия воспользовался специальным коридором через абхазо-грузинскую границу, который открывается в особых случаях для людей без документов.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится статье, опубликованной  на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

В СГБ Абхазии корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об освобождении бизнесмена Джемали Соселии, но отказались сообщить подробности операции.

Примечание:

"Обвиняемые в похищении секретаря "Единой Абхазии" приговорены к длительным срокам", "Абхазские силовики освободили похищенного местного жителя", "Абхазские журналисты исключили политические мотивы в деле Артура Анкваба".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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