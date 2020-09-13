Суд арестовал отца обвиняемого в убийстве футболиста Шакарашвили

13 сентября 2020, 07:24

Тбилисский горсуд поместил под сражу отца несовершеннолетнего, который обвинен в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили. Ему предъявлено обвинение в угрозах, фальсификации доказательств и ложных показаниях.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня был убит 19-летний воспитанник академии тбилисского футбольного клуба "Сабуртало" Георгий Шакарашвили. По делу об убийстве в том числе был задержан и сын Тамаза Хомасуридзе. Хомасуридзе предпринял активные действия по защите своего сына. 18 августа он в знак протеста объявил голодовку, а 8 сентября он облил себя бензином около здания МВД Грузии, но полицейские отобрали у него зажигалку. 11 сентября он был задержан по подозрению в угрозах, фальсификации доказательств и ложных показаниях.

По версии следствия, Хомасуридзе с помощью двух мобильных телефонов и двух незарегистрированных сим-карт сфабриковал переписку между сотрудниками МВД, проводящими следствие, и одним из свидетелей по делу, обнародовал ее, впоследствии дав ложные показания по этому эпизоду. Хомасуридзе посредством СМИ угрожал расправой свидетелям по делу через соцсети, утверждает прокуратура Грузии.

Тбилисский городской суд 12 сентября постановил поместить Хомасуридзе под стражу на время следствия по его делу. При этом судья отказался принять во внимание ходатайство стороны защиты об освобождении его под залог в размере двух тысяч лари (645 долларов), передал корреспондент "Кавказского узла".

Судебное заседание состоялась через несколько часов после официального предъявления обвинения Хомасуридзе в угрозах свидетелям по делу, фальсификации доказательств и ложных показаниях, с целью помочь избежать возможной уголовной ответственности сыну.

Напомним, следствие полагает, что Шакарашвили был жестоко избит палкой, ногами, камнями, кулаками, а затем брошен в реку Арагви, где захлебнулся. Силовики еще 27 июня задержали 17 человек, пятеро из которых обвинены в умышленном убийстве, а еще 12 – в организации и участии в групповом насилии, а также в незаконном лишении свободы. Родственники Георгия Шакарашвили полностью разделяют версию следствия, а адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности.