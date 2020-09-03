Мусульманка из Адыгеи сочла свое уголовное дело преследованием за веру

03 сентября 2020, 00:36

Новообращенная мусульманка Лариса Миносянц под давлением адыгейских силовиков подписала показания, которые легли в основу дела об оправдании терроризма. В материалах дела нет состава преступления, утверждает защита.

Защита настаивает на закрытии дела

27 августа защита Миносянц подала в Майкопский городской суд жалобу, попросив признать постановление о возбуждении дела незаконным и отменить его. Однако 28 августа суд вернул жалобу адвокату, посчитав ее неправильно оформленной, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Миносянц Заур Татлок.

Он назвал незаконным возвращение Майкопским горсудом жалобы на постановление о возбуждении дела. "Нигде в законе нет требования, чтобы постановление следователя было заверенным. У меня была возможность его сфотографировать, я предоставил фотокопию. Плюс судья говорит, что результаты экспертизы нечитаемы, однако я утверждаю обратное. Но даже если и так, судья имеет право затребовать все это у следователя, что и должен делать. Жалоба возвращена по формальным основаниям", - заключил адвокат.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Лариса Миносянц опубликовала в администрируемом ею паблике "Уверовав однажды" в социальной сети "ВКонтакте" статью Сулеймана аль-Ульвана "Обвинение в терроризме". "Смысловое содержание этой статьи содержит психологические и лингвистические признаки оправдания и пропаганды идеологии насилия и разрушительных действий", - говорится в документе, датированном 6 июля.

Следствие направило статью "Обвинение в терроризме" в Краснодарскую лабораторию судебной экспертизы Минюста России. Эксперты заключили, что "в тексте отсутствует совокупность психологических и лингвистических признаков побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению насильственных, разрушительных, дискриминационных и других действий". При этом эксперты указали на наличие "признаков пропаганды идеологии насилия, выраженной через оправдание мировоззрения и деятельности муджахидов", а также "признаки оправдания идеологии насилия и разрушительных действий". Копия экспертного заключения, датированного 2 марта, также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Экспертиза также проведена незаконно, считает адвокат Заур Татлок. "Экспертиза называлась комплексной психолого-лингвистической, судебной экспертизой. Она проводилась без участия моей подзащитной, чем было нарушено ее право. В своей жалобе мы указываем на нарушение порядка назначения судебной экспертизы, при котором моей подзащитной должен был быть дан комплекс прав, включая возможность ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, заявить отвод эксперту или ходатайствовать о проведении экспертизы в ином учреждении, о внесении дополнительных вопросов эксперту, присутствовать при проведении экспертизы, что предусмотрено ст.198 УПК РФ", - пояснил адвокат.

При этом выводы экспертизы и фабула постановления о возбуждении дела не говорят о том, что Миносянц действительно публично призывала к террористической деятельности или же публично оправдывала терроризм, подчеркнул Татлок. "Согласно УК РФ, основанием уголовной ответственности является наличие всех признаков состава преступления. Высказывание, за публикацию которого привлекают мою подзащитную, принадлежит гражданину Саудовской Аравии, являющемуся мусульманином, теологом. Его высказывания могут носить характер правового деликта (правонарушения или преступления. - Прим. "Кавказского узла") того государства, в котором он живет и того вероисповедания, в котором он находится", - считает Заур Татлок.

Адвокат привел аналогию с высказываниями Владимира Ленина, которые аналогичны тем утверждениям Сулеймана аль-Ульвана в статье "Обвинение в терроризме", которые силовики сочли оправданием и пропагандой терроризма. "Ленин говорил, что государство — это аппарат насилия в руках господствующего класса. Или, например, Карл Маркс говорил, что один акт насилия может быть искоренен только другим, таким же актом. Здесь нет однозначности в высказываниях. Абсолютно очевидно, что смысл исследуемого текста выражается гиперболизированной иронией на навешивание ярлыка, асимметричным использованием терминов "экстремизм" и "терроризм" относительно понятий единобожника, муджахида и аскета", - пояснил Татлок.

Обвиняемая сообщила о давлении со стороны силовиков

Как рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сама Миносянц, проблемы с правоохранительными органами у нее начались еще в январе.

"К нам домой пришли сотрудники <силовой структуры>. Их было двое, Адам и Мурат. Предоставили удостоверения, предложили проехать с ними к ним в отдел и провести беседу. Забрали у меня телефон, мой ноутбук. Мы [с мамой] поехали туда к ним. Они были настойчивы, моего желания не спрашивали. Мурат говорил, [что] если не признаюсь, «привяжем тебя к машине и прокатим по полю - потом признаешься». И этот Мурад очень грубо разговаривал со мной, спрашивал, есть ли у меня какое-то исламское имя. Адам был поумнее, старался расположить. Все это происходило в <здании силовой структуры в Майкопе> 23 января, я пробыла там часов шесть", - заявила Лариса Миносянц.

Она отметила, что силовики расспрашивали об обращении в ислам, ходит ли она в мечеть, с кем общается. "Я была напугана, растеряна и даже не задавала никаких встречных вопросов, просто отвечала автоматически на все их вопросы. Сказала, что ислам приняла самостоятельно, в 2016 году. Потом начали предъявлять мне обвинения, что я выложила то или иное в соцсетях, якобы какая-то статья была запрещенная. Эта статья не внесена в список запрещенных материалов Росфинмониторинга. Статья была размещена мною в "ВК" в 2019 году", - указала Лариса Миносянц.

Она утверждает, что в обмен на признание вины ей обещали, что наказание ограничится административным штрафом. "А если нет, то могут быть проблемы с законом. Мы обычные люди, никогда никаких проблем с полицией не было, я на это согласилась. Я подписала все, что они мне дали, прочла, что там было написано. На этом все. В следующий раз меня вызвали в мае, где был такой же допрос, предложили подписать бумаги, что я размещала этот материал, и я вновь согласилась. Говорили, что все окончится административным штрафом", - рассказала Миносянц.

О возбуждении уголовного дела девушка узнала, когда устраивалась на работу и попыталась взять справку об отсутствии судимости. "Я окончила медколледж этим летом, пошла устраиваться на работу. Прохожу стажировку, прохожу медосмотр, заказываю справку о наличии судимости, и там вижу, что на меня завели уголовное дело по статье о терроризме - 205.2. Мы тут и засуетились, наняли адвоката, и он нам подробно объяснил, что ни о каком административном штрафе речи быть не может. После этого я позвонила в МВД, пыталась выяснить, почему на меня возбудили уголовное дело. Они сказали, что ничего сделать не могут, решение принимает Следком", - сообщила Миносянц.

По статье Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" Ларисе Миносянц грозит до семи лет заключения.

Она заявила, что после подключения к делу адвоката началось давление на ее родственников. "Следователь очень многих вызывал, настраивал всех против адвоката - что он не поможет, а усугубит ситуацию. И всех, кого вызывал, настраивал против меня. Через знакомых и родственников, которых следователь к себе вызывает, потом на меня все это дома выливается. Дома меня склоняют к сотрудничеству со следствием - что не нужен адвокат, мы мешаем человеку", - рассказала девушка.

Миносянц полагает, что преследование связано с ее вероисповеданием. "Ранее домой приходили сотрудники, интересовались, почему приняла ислам, завербовал ли кто? Всегда говорила, что сама, по собственному мировоззрению к этому пришла. Особый интерес проявляли в связи с тем, что армянка, а армяне убежденные христиане", - подчеркнула она.