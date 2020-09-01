Родственники заявили о нарушении прав арестованных азербайджанских оппозиционеров

01 сентября 2020, 11:57

Права активистов партии Народного фронта Азербайджана на свидания и телефонные разговоры нарушаются. К некоторым арестованным после акции 15 июля в Баку не допускают адвокатов, заявили родственники. В партии считают это дискриминацией по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число задержанных после митинга в Баку активистов партии возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Зампред ПНФА Сеймур Хази заявил, что права арестованных после акции 15 июля на свидания и телефонные разговоры "грубо нарушаются".

"После акции по уголовным обвинениям были арестованы 17 членов ПНФА. Они в лучшем случае имели возможность лишь однажды поговорить по телефону, и это было месяц назад. Им не дают свиданий под предлогом карантина. Но право на телефонные разговоры можно же обеспечить. Более того, к некоторым не допускают даже адвокатов, привлеченных их семьями. При этом, законных обоснований для запрета телефонных разговоров не предоставляют. Эта дискриминация по политическим мотивам, дополнительное наказание", - сказал Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Отец члена президиума ПНФА Рамида Нагиева Закрулла Нагиев сообщил, что его сын после ареста звонил лишь один раз - 24 июля.

"Рамид сообщил, что его везут в специализированное медучреждение Пенитенциарной службы в связи с подозрениями на COVID-19. Туда нас не пускают - только принимают передачи. Звонить Рамиду не дают. Мы беспокоимся за него", - сказал Закрулла Нагиев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Рамида Нагиева Агиль Лаиджев также отметил, что ему не позволяют встетиться с подзащитным, объясняя отказ тем, что арестованный находится на карантине.

"Наконец, чтобы увидеться с Нагиевым, я подал ходатайство о его переводе под домашний арест. 28 августа оно должно было рассмотрено в суде. . Но, Нагиева не привезли в суд. Интересно, что из медучреждения пришло в суд письмо, что Нагиеву было сделано три теста и результаты всех тестов были негативные», - сказал Лаиджев.

Члены партии Народного фронта Азербайджана Мухаммед Иманлы и Рамид Нагиев, помещенные в спецмедучреждение, лишены возможности встречаться с адвокатами и звонить близким, заявили ранее их защитники. Глава "Линии защиты" Руфат Сафаров предположил, что заключенных пытали.

По словам Лаиджева, судебное заседание по делу Нагиева было отложено до 31 августа.

"Рамида Нагиева вновь не привезли в суд. Ходатайство было рассмотрено без его участия и оставлено без удовлетворения. Мы подадим апелляционную жалобу на это решение", - заявил адвокат.

Супруга другого арестованного активиста Ниджата Ибрагимли Парвин Ибрагимли сообщила, что ее муж был арестован 20 июля.

"Три дня вообще никакой информации о месте содержания Ниджата не было. 23 июля адвокату удалось выяснить, что Ниджату предъявили уголовное обвинение в распространении коронавирусной инфекции. Якобы, несмотря на предписанный режим изоляции, он вышел из дома. Хотя ничего подобного не было. После обращения в аппарат омбудсмена мы с ним смогли по телефону поговорить 5 августа. С тех пор телефонного разговора не было. Я обращалась в Генпрокуратуру с жалобой на нарушение прав мужа на телефонные разговоры. Мне ответили, что, "наверное, он сам не хочет звонить". А из аппарата омбудсмена сказали, что запрет на телефонные разговоры введен решением следователя", - рассказала Ибрагимли.

Близкие члена президиума ПНФА Фуада Гахраманлы также обеспокоены отсутствием связи с ним.

"После задержания Фуада появились сообщения об его пытках. Только после посещения его омбудсменом 5 августа он позвонил и сказал, чтобы мы не волновались", - сказал сказал брат арестованного Полад Гахраманлы.

Он отметил, что разговор длился менее минуты. "Потом странным образом он отказался от услуг адвоката Бахруза Байрамова, с которым лично был знаком. Адвокат по назначению нас успокаивает, но мы беспокоимся за Фуада, потому что он не звонит", - заявил брат арестованного.

Член президиума ПНФА Фуад Гахраманлы заявил, что не признает себя виновным по делу о стычках активистов с полицией, но решил не обжаловать арест и отказался от услуг адвоката, нанятого однопартийцами. Такое решение Гахраманлы принял под давлением, предположили в партии.

Координатор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров отметил, что лица, находящиеся в статусе обвиняемых, имеют право звонить дважды в неделю и видеться с близкими.

"Это право может быть ограничено в исключительных случаях в интересах следствия. Но при этом должно быть обоснованное постановление следователя, которое представляется обвиняемому и его адвокату, чтобы они могли обжаловать его", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов назвал произволом ограничение прав арестованных на телефонные разговоры и недопуск к ним адвокатов.

"Это по сути применение наказания, не предусмотренного законодательством. Те, кто ограничивает права арестованных, нарушают закон. К сожалению, аппарат омбудсмена не реагирует на это должным образом", - заявил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" отметили, что "права арестованных обеспечиваются в порядке, предусмотренном законодательством".

"Права на телефонные разговоры, свидания с членами семей и адвокатами обеспечиваются в порядке, предусмотренном законом. В условиях карантинного режима эти права соблюдаются в соответствии с его требованиями - свидания предоставляются через стеклянную перегородку, с использованием масок и т.д. Если кто-то имеет недовольство, полагает, что права его родственников нарушаются, то пусть официально обратится в Пенитенциарную службу, и вопрос будет расследован в официальном порядке", - сказал представитель ведомства.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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