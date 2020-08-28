Власти отчитались о примирении участников конфликта ингушских тейпов

28 августа 2020, 10:34

Старейшины ингушских тейпов Ферзаули и Хациевых после встреч с представителями духовенства и властей заверили, что конфликт, который привел к массовой драке, исчерпан, сообщили в администрации Сунженского района.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа были ранены девять участников конфликта со стрельбой в Сунженском районе, еще трое пострадали в ходе последовавшей за этим драки. В итоге были госпитализированы семь человек, среди них люди по фамилии Хациевы и Ферзаули. Состояние двух пострадавших врачи назвали тяжелым.

Когда пострадавших привезли в сунженскую больницу, около нее собрались сотни человек. Чтобы предотвратить новое столкновение, бойцы ОМОНа стреляли в воздух. По данным источников, причиной конфликта стал спор из-за вакантной должности главы сельской администрации. Однако замглавы Сунженского района назвал причиной инцидента произошедшую несколько месяцев назад ссору заведующей сельским ФАП и охранника, которого она уволила.

Конфликт между жителями села Аршты урегулирован, сообщил представитель администрации Сунженского района. "В среду (26 августа) состоялась встреча представителей духовенства, Сунженской районной администрации и главы села Аршты со старейшинами - представителями конфликтующих сторон. Была проведена обстоятельная беседа в целях стабилизации обстановки, примирения двух фамилий и недопущения в дальнейшем эскалации конфликта", - привела 27 августа его слова интернет-газета "Ингушетия".

По словам замглавы района Беслана Цечоева, старейшины семей Ферзаули и Хациевых заверили, что приложат все усилия для успокоения молодежи и нормализации взаимоотношений между сторонами, сообщило издание.

В телесюжете, опубликованном 27 августа на YouTube-канале "ingushetiya tv" Беслан Цечоев добавил, что конфликт двухмесячной давности, который стал поводом для массовой драки, уже был "полностью закрыт". "Но, к сожалению, наша импульсивная молодежь спустя почти два месяца решили возобновить конфликт, и произошло продолжение", - пояснил он.

"Началась драка на окраине сельского поселения Берд-Юрт. Она стала продолжением бытовой ссоры двух мужчин двухмесячной давности. Тот конфликт уладили тихо-мирно. Этот же пошел по другому сценарию", - сообщили авторы телесюжета.

Напомним, в МВД Ингушетии 26 августа отказались сообщить "Кавказскому узлу" дополнительную информацию об инциденте. "Распространение более широкой информации может навредить как расследованию, так и ситуации в республике", - сказал представитель министерства.