Житель Ингушетии получил срок за участие в "Имарате Кавказ"*

27 августа 2020, 20:09

Суд приговорил жителя Ингушетии Багаудина Богатырева к девяти годам колонии за участие в террористической деятельности в составе "Имарата Кавказ"*.

46-летний уроженец Малгобека Багаудин Богатырев признан виновным в участии в вооруженном формировании, не предусмотренномзаконом (часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России) и незаконном хранении взрывного устройства (часть 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного военного суда.

Суд установил, что в феврале 2013 года в Ингушетии Богатырев вступил в состав незаконного вооруженного формирования "Вилаят Ингушетия"*, являющегося подразделением террористической организации "Имарат Кавказ"*. В период с 29 мая 2013 года по 23 февраля 2018 года Богатырев на территории Турции и Сирии осуществлял координацию деятельности с другими подразделениями "Имарат Кавказ"* и иными вооруженными формированиями, привлекал финансирование и новых членов в организацию. 20 мая 2019 года в Ингушетии нашел взрывное устройство, которое перенес к себе домой, где хранил его до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в суде.

Богатыреву назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также в виде штрафа в 50 000 рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, который подразумевает признание вины, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Максимальное наказание по часть 2 статьи 208 Уголовного кодекса России составляет 15 лет лишения свободы, по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России - 20 лет лишения свободы, по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России - пять лет лишения свободы.

Дело Богатырева поступило в Южный окружной военный суд 29 июня, состоялось два заседания, включая сегодняшнее, на котором состоялось провозглашение приговора, следует из карточки на сайте суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, говорится в сообщении на сайте суда. Комментариями Багаудина Богатырева и его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – террористическая организация, запрещенная в России судом.