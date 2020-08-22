Судья предложил азербайджанской активистке удалить критические посты из соцсети

22 августа 2020, 10:16

Нефтчалинский районный суд Азербайджана принял в производство иск против члена муниципального совета села Хол Гарагашлы, активистки Вафы Наги. Активистка и ее адвокат считают, что обвинение в клевете несостоятельно, поскольку критика главы муниципального совета "укладывается в свободу выражения".

Как писал "Кавказский узел", иск в порядке частного уголовного обвинения против члена муниципального совета села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района, активистки Вафи Наги в суд подали чиновник и работники сельского дома культуры. Они требуют привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Истцы ссылаются на посты Наги в Facebook и утверждают, что она нанесла ущерб их деловой репутации. Сама активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции". Ответчица убеждена, что оснований для ее преследования нет.

После нескольких переносов подготовительное заседание по иску против Вафы Наги состоялось в Нефтчалинском районном суде 21 августа. В ходе заседания стало известно, что истцом остается только глава муниципального совета Алибала Салимов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сама активистка.

По ее словам, в начале процессе она и ее адвокат попросили суд отказать истцу в приеме дела в производство. "Истец и его адвокат, напротив, просили принять иск к рассмотрению и обязать меня не покидать территорию села до завершения судебного процесса. Судья предложил мне удалить посты о Салимове, назвав его уважаемым человеком. В таком случае судья обещал мне содействие в достижении мирового соглашения. Я, конечно, отказалась от этого", - заявила Вафа Наги.

Она напомнила, что выступала в соцсети против коррупции при выделении земель в селе. "Я никого не оскорбляла, а мои заявления о коррупции основаны на жалобах местных жителей. Я и жители направили 60 жалоб в правоохранительные органы о фактах коррупции в муниципалитете. К сожалению, они не были рассмотрены должным образом и не повлекли расследований", - заявила Наги.

19 июня Вафа Наги вышла на одиночный пикет к зданию МВД в Баку, выступая против несправедливого распределения земель в азербайджанском селе. Сотрудники полиции задержали ее, не позволив провести акцию. Они увезли активистку из центра Баку и высадили из автомобиля возле станции метро "20 января".

По ее словам, судья постановил принять дело к рассмотрению и назначил слушания по существу на 27 августа. Однако ограничений на ее передвижение суд не ввел.

"Я недовольна ведением судебного разбирательства. Судья вел себя, как адвокат Салимова. Он мне поучительно сказал: "Посты писать можно, но нельзя оскорблять чьи-либо честь и достоинство". То есть он, еще не проведя слушаний по существу, уже дал свою оценку иску и показал свою пристрастность. Я насчет справедливости суда иллюзий не питаю, но и отступать не намерена", - отметила Наги.

Ее адвокат Немат Керимли заявил корреспонденту "Кавказского узла", что иск несостоятелен. "То, что писала Наги, укладывается в свободу выражения, гарантированную Европейской конвенцией прав человека. Кроме того, Салимов, будучи главой муниципального села, является публичным лицом и должен быть более терпимым к критике. К сожалению, суд не принял наше ходатайство отказать в приеме иска к рассмотрению", - отметил Керимли.

В Нефтчалинском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт проведения заседания и назначения слушаний по существу на 27 августа. Однако от комментариев воздержались.

По вменяемым обвинениям Наги может грозить назакание от штрафа и исправительных работ до лишение свободы на шесть месяцев.

Салимов оказался недоступен для комментариев.

Напомним, на муниципальных выборах 23 декабря 2019 года из нескольких активистов, критикующих власти, в муниципальный совет прошла только Вафа Наги, избранная в орган местного самоуправления села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района. Результаты муниципальных выборов в Азербайджане не отражают реальное и свободное волеизъявление граждан из-за многочисленных нарушений и несоблюдения международных стандартов, указал в своем отчете Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".