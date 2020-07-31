Арестованы все задержанные в Волгоградской области по делу "Таблиги Джамаат"*

31 июля 2020, 19:02

Суд в Волгограде принял решение о заключении под стражу до 28 сентября шестерых предполагаемых сторонников запрещенной в России судом экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ФСБ России сообщило о задержании шестерых жителей Волгоградской области, подозреваемых в причастности к экстремистской организации. Один из них, которого силовики считают организатором ячейки, был арестован до 28 сентября.

По данным ФСБ, при обысках у задержанных найдены экстремистские материалы. Дело расследуется по статье об организации и участии в деятельности экстремистской организации (части 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ). Максимальное наказание по части первой этой статьи составляет 10 лет, по части второй - шесть лет.

Центральный районный суд Волгограда постановил заключить под стражу до 28 сентября всех шестерых задержанных. "Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы", - отмечается в сообщении на сайте суда.

Организация "Таблиги Джамаат"* была запрещена Верховным судом России в 2009 году. В Генпрокуратуре убеждены, что деятельность "Таблиги Джамаат"* "угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в обществе, территориальной целостности государства, а также сопряжена с посягательством на причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности государства, личности, нарушением прав и свобод человека и гражданина".

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.