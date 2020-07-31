Силовики во время задержания. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=nsLSW5vvftY

31 июля 2020, 12:58

Шесть жителей Волгоградской области задержаны по делу об экстремизме

Силовики задержали шестерых жителей Волгоградской области, подозреваемых в причастности к запрещенной в России судом экстремистской организации "Таблиги Джамаат". При обысках у них найдены экстремистские материалы, сообщила ФСБ.

В ходе совместной операции ФСБ РФ с МВД и Росгвардией в Волгоградской области задержан организатор ячейки "Таблиги Джамаат"* и пять ее членов, сообщила сегодня ФСБ. "По адресам проживания членов группы обнаружено и изъято значительное количество литературы, включенной Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов и другие документальные материалы, подтверждающие причастность указанных лиц к организации "Таблиги Джамаат"*, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении шести задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (части 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ), решается вопрос об избрании меры пресечения, отмечается в сообщении.

Видео задержания в Волгоградской области опубликовано в YouTube-канале ТАСС. На видео видно, как оперативники вытаскивают из машины мужчину в сером восточном одеянии, укладывают его на землю, надевают наручники и заводят его в автобус. Далее в ролике демонстрируется обстановка в одной из квартир - холодильник, чайники, спальное место. Также приведены кадры задержания в одной из квартир - силовики вбегают в многоквартирный дом, врываются в квартиру и требуют ото всех находившихся в ней лечь на пол. К 12:40 ролик мск набрал 121 просмотр, 9 отметок "нравится" и четыре отметки "не нравится".

Максимальное наказание по ч.1 ст 282.2 (организация деятельности экстремистского сообщества) составляет 10 лет, по ч.2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистского сообщества) - шесть лет.

* - организация признана экстремистской и запрещена в России судом.

Примечание:

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