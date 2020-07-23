Жители села в Дагестане заблокированы после схода селя

23 июля 2020, 11:55

Селевой поток повредил мост на дороге к селу Хитаб Чародинского района, в котором живут около 300 человек, сообщили спасатели.

Мост на подъезде к селу Хитаб в Чародинском районе поврежден после схода селя и подъема уровня реки из-за обильных осадков, сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану.

"Поврежден мост длиной 15 метров, шириной 3 метра через реку Ресор. Данное село заблокировано", - сказал он.

В селе Хилих Чародинского района селевой поток размыл внутрисельскую дорогу, добавил сотрудник МЧС. "Сель попал и в некоторые дома. На место выехал глава района Мухидин Магомедов", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

В расчистке дороги в селе Хилих участвуют местные жители, "жизнеобеспечение населения не нарушено", сообщает со ссылкой на сотрудника управления МЧС РИА "Дагестан".

В заблокированном селе Хитаб проживает около 300 человек, информирует ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в селе Цуриб, административном центре Чародинского района, умеренный дождь при температуре +14 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 24 июля ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до +10 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал также 22 июля, что после схода селя прервано автомобильное сообщение с тремя селами в Ахтынском районе Дагестана. Там размыты дорога и мост, сообщили в МЧС.