21 июля 2020, 15:09
Горсовет Анапы принял отставку мэра Юрия Полякова
Депутаты горсовета Анапы досрочно прекратили полномочия мэра Юрия Полякова, который попросил об отставке после критики со стороны губернатора Краснодарского края.
Как писал "Кавказский узел", мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку по собственному желанию после того, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев раскритиковал власти курорта за проблемы с застройкой. Горсовет назначил на сегодня обсуждение вопроса о прекращении полномочий мэра.
Губернатор Кубани 20 июля осмотрел застройку в прибрежной территории в Анапе и счел недостаточным контроль мэрии над возведением капитальных строений в городе. "Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы", - привела слова Кондратьева пресс-служба мэрии Анапы.
Депутаты горсовета досрочно прекратили полномочия главы Анапы Юрия Полякова "в связи с отставкой по собственному желанию", сообщила сегодня пресс-служба мэрии города-курорта.
"Также депутаты приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы на участие в нем будут приниматься с 6 августа по 7 сентября. Конкурс состоится 28 сентября", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.
Присутствовавший на сессии Юрий Поляков выразил благодарность губернатору, который "с пониманием отнесся к его просьбе об отставке", отмечается в публикации.
Напомним, Поляков был утвержден на должность и. о. главы Анапы 3 августа 2017 года в связи с решением мэра Сергея Сергеева участвовать в выборах депутатов заксобрания Кубани. 24 октября того же года депутаты горсовета избрали Полякова мэром.