Горсовет Анапы принял отставку мэра Юрия Полякова

21 июля 2020, 15:09

Депутаты горсовета Анапы досрочно прекратили полномочия мэра Юрия Полякова, который попросил об отставке после критики со стороны губернатора Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку по собственному желанию после того, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев раскритиковал власти курорта за проблемы с застройкой. Горсовет назначил на сегодня обсуждение вопроса о прекращении полномочий мэра.

Губернатор Кубани 20 июля осмотрел застройку в прибрежной территории в Анапе и счел недостаточным контроль мэрии над возведением капитальных строений в городе. "Мы навели порядок в Краснодаре, Геленджике, Сочи. Но здесь я не вижу, чтобы жестко контролировалась ситуация с застройкой. Курорт должен зарабатывать на отелях, а не на квартирах. Жителям, туристам нужны проспекты с ограниченной высотностью, широкая набережная, а не спальные районы", - привела слова Кондратьева пресс-служба мэрии Анапы.

Депутаты горсовета досрочно прекратили полномочия главы Анапы Юрия Полякова "в связи с отставкой по собственному желанию", сообщила сегодня пресс-служба мэрии города-курорта.

"Также депутаты приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город-курорт Анапа. Документы на участие в нем будут приниматься с 6 августа по 7 сентября. Конкурс состоится 28 сентября", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Присутствовавший на сессии Юрий Поляков выразил благодарность губернатору, который "с пониманием отнесся к его просьбе об отставке", отмечается в публикации.

Напомним, Поляков был утвержден на должность и. о. главы Анапы 3 августа 2017 года в связи с решением мэра Сергея Сергеева участвовать в выборах депутатов заксобрания Кубани. 24 октября того же года депутаты горсовета избрали Полякова мэром.