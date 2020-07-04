Рост тарифов на коммунальные услуги вызвал недовольство жителей Чечни

04 июля 2020, 14:16

Тарифы на услуги ЖКХ в Чечне ниже "экономически обоснованного уровня", с этого года они будут регулярно повышаться, сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам республики. Из-за низкого уровня зарплат и пенсий в регионе эти тарифы разорительны, указали местные жители.

С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Чечне выросли, но не более, чем на 6,5%, сообщила заместитель председателя Государственного комитета цен и тарифов Чечни Карина Хагиева. "На территории Чеченской Республики, начиная с 2011 года, розничная цена на сетевой газ, реализуемый населению Чеченской Республики, устанавливалась ниже экономически обоснованного уровня", - пояснила Хагиева.

По словам замглавы госкомитета, тарифы будут подниматься и дальше, в пределах 6% в год. "Если сравнить действующие тарифы с тарифами соседних субъектов [РФ], то у нас в республике тарифы складываются ниже", - процитировала Хагиеву 3 июля издание "Чечня Сегодня".

Тарифы повышены по всей стране, указали корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате главы и правительства Чечни. "У нас они выросли на 6,5 процента, что выше, чем в других регионах. Несмотря на произошедшее повышение, коммунальные услуги в нашей республике остаются на уровне средних в России, а то и ниже, чем в других субъектах", - отметил представитель аппарата.

Пользователи Instagram не согласились с аргументацией чиновников. "Тогда и зарплаты доведите до экономически обоснованного уровня. В Чечне один из самых низких уровень зарплат в России. При этом один из самых высоких уровень реальных безработных (а не тех, что вы пишете на бумаге). Все знают, что вы специально отказываете людям в постановке на учет по безработице без всякой причины, чтобы потом перед Путиным отчитаться о хороших показателях", - написал just.me.258 в паблике eldit_net. Его комментарий собрал 207 "лайков".

Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга регионов России по уровню безработицы, основанного на данных Росстата по итогам ноября 2019 - января 2020 года. Чечня, где уровень безработицы составляет 13,5%, разделила с Дагестаном 82 и 83 места из 85. Средняя зарплата в республике, по данным Чеченстата, к началу года достигла 27,6 тысячи рублей. Однако местные жители не поверили этим цифрам, заявив, что работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги.

Другие комментаторы также назвали тарифы не соответствующими доходам. "А теперь объясните, пожалуйста, откуда люди будут платить эти <деньги>? Если живешь в [частном] доме, если в месяц котел использовать, 3-5 тысяч только за газ бывает. А зарплаты всего лишь 10-15 тысяч. Еще и за мусор, свет, за воду [надо платить]. А кушать людям вообще не надо, одеваться тоже не надо", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий chris_redfield_95.

"И так у меня была задолженность за газ в 24 тысячи рублей, они теперь еще «подарок» сделали", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя volkodav___777, написанный на чеченском языке.

К 14.16 мск 4 июля эта публикация собрала 906 "лайков" и 319 комментариев. У паблика 203 тысячи подписчиков.

Сотрудники газовых служб с 29 июня проводили рейды в разных районах Чечни, отрезая от линии злостных неплательщиков. Пользователи Instagram объяснили крупные долги за газ бедственным положением чеченцев после самоизоляции.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", также крайне отрицательно отнеслись к произошедшему повышению цен на услуги коммунальщиков. "У меня и без того половина пенсии уходила на оплату коммуналки, а с 1 июля, как мне сказали, цены снова подняли. Я лично считаю это открытым беспределом и издевательством над народом. Люди и так уже после этого карантина не знают, как и на что жить дальше, цены на все растут чуть ли не каждый день, а тут еще и тарифы ЖКХ подняли", - заявила жительница Грозного Лейла.

"Вчера ходила оплачивать счета в кассовый центр. Так люди там только и говорили, что о произошедшем с 1 июля повышении цен на свет, газ и воду. Я даже не знаю, как теперь дальше жить, если честно. И без того у меня в месяц за коммуналку выходило больше пяти тысяч рублей, а теперь и на все шесть-семь, потянет. Пенсия около девяти тысяч с небольшим всего, как на это выживать? - выразила беспокойство пенсионерка Аймани.

"Сейчас мы особо и не ощутим повышения тарифов, но вот осенью-зимой, когда люди начнут активно использовать газ для отопления и электронагревательные приборы, это серьезно ударит по карману каждого. У меня, например, зимой за газ выходило от пяти тысяч в месяц, с учетом роста тарифов, эта сумма вырастет рублей на 500 минимум. Если брать в целом, то дополнительно за ЖКХ ежемесячно придется выкладывать две-три тысячи рублей, а в год больше 30 тысяч. Так что разница будет весьма ощутимой, особенно если учесть что помимо тарифов на коммунальные услуги, у нас еще растут цены на автомобильное топливо, продукты и все остальное", - указал работник предприятия в Грозном Алик.

Цена на сжиженный углеводородный газ на автозаправках в Грозном поднялась в июне с 17 до 23 рублей. После жалоб в соцсетях надзорные ведомства провели проверку, и установили, что причиной стал рост оптовых цен. На фоне проверок стоимость литра газа в республике увеличилась еще на два рубля, посетовали местные жители и пользователи Instagram.

Тарифы на коммунальные услуги в Чечне должны быть ниже, чем в других регионах, полагает местный житель Сулейман. "По факту у нас коммуналка была немного дешевле, чем у других, но с учетом двух прошедших войн, безработицы, низких зарплат и пенсий так и должно было быть. Непонятно только, почему именно сейчас, после трехмесячного карантина, когда часть людей вовсе осталась без доходов, часть лишилась работы, часть ее активно ищет, на нас свалили это повышение", - отметил он.

"Термин «экономически обоснованные цены» на ЖКХ или что-то другое, очень универсальное объяснение происходящего. Жизнь людей реально ухудшилась из-за карантина вызванного коронавирусом, доходы снизились, зарплаты и пенсии остались на докризисном уровне, а людям навязали повышение тарифов. Понятно, что в первую очередь это отразится на наименее защищенных слоях граждан: малоимущих, пенсионерах, не имеющих постоянной работы и дохода гражданах", - указал грозненец Салам, экономист по образованию.