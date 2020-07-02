Повышение стоимости газового топлива на фоне проверок удивило жителей Чечни

02 июля 2020, 11:25

Цены на газ на автозаправках в Чечне выросли в июне на шесть рублей из-за повышения оптовых цен, озвучили итоги проверок представители надзорных ведомств. Вопреки ожиданиям, на фоне проверок стоимость литра газа в республике увеличилась еще на два рубля, сообщили местные жители и пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в июне цена на сжиженный углеводородный газ на автозаправках в Грозном поднялась с 17 до 23 рублей. УФАС и прокуратура объявили о начале проверок обоснованности повышения цены. Мониторинг цен следовало провести заранее, предположили жители Чечни и пользователи соцсети.

Ранее жители республики пожаловались на подорожание газового топлива за время карантина, который и так сказался на доходах людей, и призвали к бойкоту газовых АЗС. Топливо привозят в республику из других регионов, что сказывается на формировании цены, объяснили компании-поставщики.

Прокуратура Чечни закончила проверку информации о повышении цен, сообщил 1 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель надзорного ведомства. "По поручению прокурора республики была организована проверка сообщений в СМИ о резком скачке цен на газовое топливо в республике. Проведенной предварительной проверкой установлено, что причиной повышения цен на автомобильный газ в регионе стал повышение оптовых цен на данный вид топлива со стороны поставщиков. Повышение цен на газ случилось не только у нас, но и в других регионах страны", - сказал он.

К аналогичным выводам пришли по итогам проверки в Грозном сотрудники чеченского УФАС. "По предварительным данным, рост цен на сжиженный углеводородный газ на розничном рынке обусловлен тем, что цены поднялись и на оптовом рынке. Данная информация также будет проверяться путем сбора информации от оптовых поставщиков, будет делаться оценка представленных документов", - привело 30 июня слова замруководителя ведомства Бислана Эдылханова ИА "Грозный-информ".

Новое повышение цены на газ обескуражило жителей Чечни

Цены на газовое топливо на некоторых автозаправках повысились уже до 25 рублей, рассказали 1 июля корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "Вчера (30 июня) на заправке газ уже 25 рублей стоил", - сказал, в частности, грозненец Рустам. "В прошлом месяце дважды по три рубля на литр газа добавили, с 17 рублей до 23 подняли цену. Сегодня (1 июля) проехал три заправки – уже 25 рублей стоит литр газа", - посетовал житель республики Докка.

"Недели две назад было объявлено, что у нас заправки проверят на обоснованность повышения цен на газ. Все надеялись, что цены снизят, а вышло совсем наоборот, еще два рубля на литр добавили. Сегодня (1 июля) по 25 рублей заправляться пришлось газом. Даже не знаю, что делать. Газ на машину ведь ставят для экономии", - сказал житель Чечни Лема.

"Ждали снижения цены на газ после проверок прокуратуры, но надежды не оправдались. Цены на АЗС продолжают рост. Где-то по 24 рубля говорят, еще газ есть, но я уже второй день заправляюсь по 25 рублей (за литр)", - сказал местный житель Ахмад.

О повышении цен сообщили и авторы комментариев к сообщению об итогах проверки УФАС, размещенному 1 июля в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 203 тысячи пользователей. "Теперь уже 25 стоит!" – написал, в частности, ibragim462tur. "Уже до 25 подняли некоторые", - подтвердил chetkie_nomera.

"Антимонопольная служба провела проверку, и цена выросла с 23 до 25)))", - иронически заметил sayidamin_1377. "Пока они проверяют, цена выросла до 25 рублей и это не предел!" - написал islam_medtehnik_95.

"Надо сказать им, чтобы больше не делали таких проверок. После проверки на 2 рубля добавили (цену)", - пошутил nurmagomed.95, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".