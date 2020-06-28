Карачаево-Черкесия показала наихудший в СКФО результат по заболеваемости коронавирусом

28 июня 2020, 17:18

Показатель заболеваемости коронавирусом в Карачаево-Черкесии достиг 725 случаев на 100 тыс. жителей. В других регионах Северо-Кавказского федерального округа этот показатель составляет от 114 до 590.

Как информировал "Кавказский узел", 27 июня лидером по суточному приросту инфицированных коронавирусом в СКФО стало Ставрополье, опередившее Карачаево-Черкесию. При этом Карачаево-Черкесия лидировала по числу активных больных. По числу зараженных и умерших с начала пандемии лидировал Дагестан.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Шесть зараженных скончались в СКФО за сутки

За минувшие сутки от коронавируса скончались два пациента в Кабардино-Балкарии, число смертей за весь период пандемии достигло 53, сообщил Минздрав региона. Еще два пациента умерли на Ставрополье и один в Чечне. В Дагестане за сутки скончались два зараженных, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". В остальных регионах СКФО смертей инфицированных коронавирусом за последние сутки зарегистрировано не было.

Всего в Дагестане с начала пандемии умер 371 зараженный, в Ставропольском крае - 94, в Ингушетии и Северной Осетии - по 67, в Чечне - 21, в Карачаево-Черкесии - 12. Информации о 53-й смерти в Кабардино-Балкарии на сайте еще не появилось. Таким образом, всего в СКФО, по данным региональных и федеральных ведомств, зафиксировано 686 смертей от COVID-19.

В Дагестане, помимо смертей от коронавируса, 820 человек еще к 22 мая скончались от внебольничной пневмонии, не зарегистрированной как COVID-19, со ссылкой на представителя федерального медицинского центра Ирину Трагиру сообщила мэрия Дербента. Число смертей от коронавируса на ту же дату, по статистике Роспотребнадзора, составляло 65. Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности многие из вошедших в статистику смертей от внебольничной пневмонии умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Ставрополье стало лидером по числу активных больных

Максимальный прирост числа зараженных вновь зафиксирован в Ставропольском крае - 98. В Карачаево-Черкесии подтверждено 74 новых случая заражения, в Дагестане - 71, в Кабардино-Балкарии - 54, в Северной Осетии - 25, в Чечне и Ингушетии - по 17, указано в публикации на сайте Роспотребнадзора России

В целом в СКФО 356 новых случаев заражения, с начала пандемии их было 29 613. Лидером по общему числу инфицированных остается Дагестан - там насчитывается 7707 зараженных за период пандемии, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Ставропольский край опередил Карачаево-Черкесию по числу активных больных - их там 2062, тогда как в Карачаево-Черкесии - 2053. На третьем месте Дагестан с 1721 болеющим коронавирусом. В Кабардино-Балкарии продолжают болеть 1612 человек, в Чечне - 492, в Ингушетии - 484, в Северной Осетии - 402. Всего в СКФО насчитывается 8826 активных больных, указано в таблице на сайте.

По числу случаев заражения на 100 тысяч человек вперед вырвалась Карачаево-Черкесия, где этот показатель равен 725,84. Это худший показатель по СКФО и ЮФО в целом. В Ингушетии 590,66 случая заражений на каждые 100 тысяч жителей, в Северной Осетии - 568,28, в Кабардино-Балкарии - 564,86. В Дагестане их только 247,75, на Ставрополье - 177,38, а в Чечне лишь 114,56.

Ранее пользователи соцсети раскритиковали власти Карачаево-Черкесии за ослабление режима самоизоляции. Снятие ограничений связано с тем, что чиновники таким образом пытаются повысить явку в день голосования по поправкам к Конституции, предположили комментаторы.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, самым крупным по численности населения регионом в СКФО является Дагестан (3,11 млн человек), ему несколько уступает Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".