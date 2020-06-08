11 жителей Армении умерли от коронавируса за сутки

08 июня 2020, 10:49

В Армении от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки умерли 11 пациентов, тесты подтвердили заражение еще 195 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня в Армении было подтверждено 766 новых случаев заражения, что составило более трети от общего количества вновь выявленных инфицированных COVID-19 на Южном Кавказе, 10 пациентов умерли. Общее число инфицированных в стране достигло 13 130. За период пандемии выздоровели 4014 пациентов, 200 скончались.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Армении от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 11 человек, говорится в сообщении министерства здравоохранения Армении на официальной странице Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Умерли шесть мужчин - 61 года, 64, 65 , 80, 87 и 88 лет, а также пять женщин - 52, 63, 70, 79 и 88 лет, отмечает ведомство. "У всех были сопутствующие хронические заболевания", - сообщило министерство.

Общее число умерших от коронавируса в Армении с начала пандемии составило 211, следует из инфографики Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. Количество зараженных, умерших по иным причинам не изменилось - их по-прежнему 72.

За сутки коронавирус подтвержден у 195 человек, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 325 случаев заражения. на лечении в стационарах находятся 8943 пациента, выздоровели от COVID-19 4099 человека. В стране проведено 70 000 тестирований на коронавирус, следует из сообщения центра.

Минздрав Армении ранее предупредил о снижении показателей заражений из-за приостановки работы лаборатории. «7 июня лаборатория Национального центра контроля и профилактики заболеваний, на долю которой выпадает основной объем всех тестирований, не будет работать из-за профилактических работ. По этой причине 8 июня данные по заражению будут низкие», - написала пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян на своей странице в Facebook.