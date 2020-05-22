Отменено решение о продлении ареста Арашуковым

22 мая 2020, 18:17

Первый апелляционный суд вернул на повторное рассмотрение ходатайство о продлении ареста Рауфу и Раулю Арашуковым, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как писал "Кавказский узел", бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под стражей с конца января 2019 года. Срок их ареста продлен до 24 июля.

По версии следствия, Рауль Арашуков дал поручение сыну организовать убийства Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков, в свою очередь, приказал высокопоставленным силовикам Казбеку Булатову, Тимуру Бетуганову и следователю Андрею Филиппову не проводить расследование убийства Жукова. Булатова, Бетуганова и Филиппова задержали 23 апреля 2019 года. Следствие соединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, все они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробности громких убийств, в которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста Раулю и Рауфу Арашуковым, Замиру Борсову, Игорю Кайшеву и Николаю Романову отменено по постановлению Первого апелляционного суда. "Судебная коллегия проверила законность и обоснованность вынесенного решения и нашла основания для его отмены", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы суда.

Апелляционный суд продлил всем участникам дела срок пребывания под стражей до 8 июня для повторного рассмотрение ходатайства следователя о продлении ареста. Решение по ходатайству снова примет Мосгорсуд, но уже в другом составе суда, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Первого апелляционного суда.

Ранее Первый апелляционный суд отменил решение о продлении ареста до 23 июля врио руководителя Следственного управления (СУ) СКР по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, его подчиненного Андрея Филиппова и начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова, сообщил ТАСС 15 мая. Ходатайство о продлении меры пресечения силовикам также отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, в апреле Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения в окончательной редакции. Изначально он был обвинен в участии в преступном сообществе, которое организовал его отец, двух эпизодах организации убийств и давлении на свидетеля. К этому были добавлены обвинения в превышении полномочий и организации ложного доноса. После ареста Арашуковых Следком отчитался о 70 обысках в 22 городах и районах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана, под стражу были заключены руководители нескольких "дочек" "Газпрома". Замир Борсов и Николай Романов - заместители директора "Газпром газораспределение Ставрополь", Игорь Кайшев работал метрологом в филиале организации в Ессентуках. Все они были задержаны по делу о многомиллиардном хищении газа.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".