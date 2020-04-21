Арест Рауфу и Раулю Арашуковым продлен на три месяца

21 апреля 2020, 18:31

Мосгорсуд до 24 июля продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову.

Как писал "Кавказский узел", Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января 2019 года. 7 апреля адвокат бывшего сенатора сообщил о том, что Рауфу Арашукову предъявили обвинение в окончательной редакции. На следующий день, 8 апреля, обвинение в окончательной редакции было предъявлено Раулю Арашукову.

Рауф Арашуков был обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств, а также давлении на свидетеля. Его отец подозревался по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей и растрате. В итоге Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, в превышении должностных полномочий и заведомо ложном доносе. По версии следствия, Рауль Арашуков приказал сыну организовать убийства черкесского активиста Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а Рауф Арашуков поручил высокопоставленным силовикам и следователю не проводить расследование убийств. При этом с Рауля Арашукова, как отметил адвокат, сняли обвинение в хищении газа. Арашуковы вину не признают. Рауф Арашуков считает, что содержание в СИЗО - способ добиться от него признательных показаний.

Сегодня Мосгорсуд продлил арест Рауфу Арашукову и Раулю Арашукову, сообщила адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая.

"Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Арашуковым до 24 июля", - рассказала Анна Ставицкая, слова которой приводит ТАСС.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда, отмечает "Интерфакс".

Во время рассмотрения в суде ходатайства следствия о продлении ареста защита заявила «о голословности обвинений» в адрес Рауфа Арашукова, передает со ссылкой на Ставицкую Business FM.

Подробности громких убийств, в причастности к которым обвинены Рауль и Рауф Арашуковы, изложены в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Напомним, после ареста Арашуковых Следком отчитался о 70 обысках в 22 городах и районах Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Дагестана, под стражу были заключены руководители нескольких "дочек" "Газпрома".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".