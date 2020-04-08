Раулю Арашукову предъявлено обвинение в убийстве Фраля Шебзухова

08 апреля 2020, 21:35

В окончательной редакции обвинения, предъявленного отцу бывшего сенатора Рауфа Арашукова Раулю Арашукову, идет речь об убийстве, но нет данных о хищении газа, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля защита Рауфа Арашукова сообщила о том, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции. В нем уточнено обвинение в участии в преступном сообществе, а также добавлены три новых эпизода о превышении полномочий и организации ложного доноса.

Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков находятся под арестом с конца января 2019 года. Бывший сенатор был обвинен в причастности к преступному сообществу, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также давлении на свидетеля. Его отец подозревался по делу о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей и растрате. После ареста Арашуковых в различных регионах Северного Кавказа прошли многочисленные обыски, под стражу были заключены руководители нескольких "дочек" "Газпрома".

О том, что Раулю Арашукову предъявлено обвинение в убийстве советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, сообщил адвокат бизнесмена Владимир Постанюк. "Сегодня моему подзащитному предъявили обвинение в окончательной редакции. И там говорится, что он якобы причастен к убийству Шебзухова: давал указания Рауфу и координировал с ним действия. Хотя сам Рауф отрицает все это", - рассказал Владимир Постанюк, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, по словам адвоката, с его подзащитного сняли обвинение в хищении газа. "Могу сказать, что пропало обвинение в хищении газа путем мошенничества в размере 32 млрд (рублей). Так как окончательное обвинение занимает 300 листов, я не смог прочитать его сразу, поэтому уточнил у следователя, он мне подтвердил, что хищение на 32 млрд не предъявлено", - рассказал Владимир Постанюк "Интерфаксу".

Также адвокат отметил, что кроме статьи 105 (убийство), в обвинительном заключении остались статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ряд эпизодов по статье 160 УК РФ (растрата). По словам Постанюка, сбор доказательств по делу завершен. Свою вину Рауль Арашуков не признает, в настоящее время защита продолжает ознакомление с результатами многочисленных экспертиз по делу, добавил адвокат.

На сайте Следственного комитета информация о новых обвинениях Арашукову, по данным на 21.35 мск 8 апреля, не опубликована.

Советник главы Карачаево-Черкесии, бывший глава Адыге-Хабльского района Фраль Шебзухов, который также рассматривался в качестве кандидата на пост председателя правительства республики, был убит в Черкесске 12 мая 2010 года. По данным следствия, три человека избили его предметами, похожими на биты, затем Шебзухова застрелили. В феврале 2013 года трое обвиняемых в убийстве получили от 14 до 19 лет колонии. В декабре 2019 года к 8,5 года в колонии был приговорен еще один обвиняемый. Согласно протоколам допроса осужденных, они выполняли заказ "напугать и побить" Шебзухова, а убийство было эксцессом исполнителя, отмечается в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".