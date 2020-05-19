Пользователи Instagram поддержали уволенного в Северной Осетии главврача

19 мая 2020, 11:09

Система здравоохранения в Северной Осетии лишилась опытного специалиста, посетовали пользователи Instagram после увольнения и. о. главврача клинической больницы скорой помощи Сергея Канукова. Главврач сам оставил свой пост после жалоб водителей скорой помощи на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая в прокуратуру было подано заявление о том, что водители скорой помощи во Владикавказе не получили обещанную доплату за работу во время эпидемии. С водителями встретились министр здравоохранения Северной Осетии и и. о. главврача клинической больницы скорой помощи Сергей Кануков. Кануков пояснил, что надбавки положены не всем, и именно из-за этого "у некоторых сотрудников возникли недопонимания".

Выплаты стимулирующего характера производятся "медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", говорится в правилах, утвержденных постановлением правительства России N 484 от 12 апреля 2020 г.

После того как глава региона Вячеслав Битаров потребовал от Сергея Канукова решить вопрос с выплатами сотрудникам скорой помощи, главврач написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Заявление находится на рассмотрении у министра. Решение будет принято в кратчайшие сроки", - процитировала 17 мая сообщение пресс-службы Минздрава Северной Осетии "Российская газета".

Пользователи Instagram раскритиковали увольнение Канукова. "[Кануков -] руководитель, в чьи глазах читалась "идея" - "поднять" РКБСМП! И ему это удавалось! Глупо оставлять лечебное учреждение без такого руководителя!" - заявила в Instagram-паблике Ossetia News dr_ramina_hubetsova. "Сергей [Кануков] уходит не по своей воле. КБСП потеряла очень грамотного врача, у которого опыт, какого нет у наших врачей, работающих и 20 лет! Это огромная потеря для нас всех!" - написал valvalkri. "Сергей Александрович очень грамотный специалист! И очень порядочный человек! Он-то без работы и дня не будет, но республика потеряет отличного специалиста. Очень, очень жалко", - согласился spartak_gassiev_.

"Время сейчас такое... верхам нужны марионетки... кто не согласен - тот пишет заявление", - посетовал umarbegichizg. "Наверное, имел свое мнение, потому и убрали", - считает ivazzing. "Ни одного негативного коммента против Канукова! Такую репутацию заслужить в Осетии - ну просто чудо!" - резюмировала tamarakasaeva89.

К 11.09 мск 19 мая эта публикация собрала 221 "лайк". У паблика 194 тысячи подписчиков.

Аналогичные комментарии оставили читатели паблика northossetia. "Очень жаль! Порядочный человек", - написала julia_kibizova. "Кануковы не в моде, в моде продажные", - заявила tagayria. "Не хочет быть марионеткой!" - считает bulatseva.z.

Некоторые комментаторы, однако, поддержали увольнение Канукова. "Совсем совесть замучила", - написал shavlokhov.37.11. "Устал народ обманывать и сам ушел, молодец", - заявил mir_._._muzik. Эти пользователи не пояснили, в чем именно они видят вину Канукова.

К 11.09 мск 19 мая эта публикация собрала 300 "лайков". У паблика 174 тысячи подписчиков.

Обстоятельства увольнения Канукова говорят о том, что на него пытаются переложить чужую вину, полагает североосетинский бизнесмен Заурбек Коченов. Он указал на то, что существует немало причин отсутствия выплат водителям скорой помощи. "Как человек, много лет имевший отношение к финконтролю, не могу не задаться вопросом: ЛПУ получили средства на выплаты врачам, а их руководители эти выплаты саботировали по каким-то собственным мотивам, или ЛПУ средства получили, но их руководство не осуществляло выплат до отдельного распоряжения правительства республики в лице Минздрава, или Минздрав не зачислял средства на счета ЛПУ до представления последними информации о суммах выплат, рассчитанных в соответствии с утвержденной Минздравом методикой, или Минздрав не зачислял средства на счета ЛПУ в связи с тем, что методика расчета не была им разработана и утверждена, или Минздрав не зачислял средства по иным собственным причинам, а, может, деньги на эти цели из федерального бюджета не поступили либо поступили не в полном объеме, etc?" - пояснил Коченов.

Он подчеркнул, что вариантов много, но "только в считанных из них реальная вина за невыплату надбавок врачам будет лежать именно на руководителях ЛПУ". "В связи с этим допускаю, что причиной самоувольнения главврача КБСП были не его косяки, а нежелание нести ответственность за косяки чужие. Опять же, если он и вправду накосячил, то почему ему дают уйти самому, а не отстраняют до итогов разбирательства, а затем не увольняют по дискредитирующим?" - приводятся слова Коченова в публикации от 18 мая в Telegram-канале "Алания 24".

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