Сотрудник волгоградского Следкома заподозрен в вымогательстве

11 мая 2020, 05:12

Сотрудник управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.

Вместе с другими подозреваемыми по делу он задержан.

"Установлена причастность сотрудника одного из территориальных подразделений Следственного управления к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении, опубликованном 10 мая на сайте регионального управления.

Дата задержания и общее число людей, проходящих по этому делу, не сообщается.

"В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства.