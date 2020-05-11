Наручники. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

11 мая 2020, 05:12

Сотрудник волгоградского Следкома заподозрен в вымогательстве

Сотрудник управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержан по делу о вымогательстве, которое совершила группа лиц.

Вместе с другими подозреваемыми по делу он задержан. 

"Установлена причастность сотрудника одного из территориальных подразделений Следственного управления к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении, опубликованном 10 мая на сайте регионального управления. 

Дата задержания и общее число людей, проходящих по этому делу, не сообщается. 

"В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе ведомства. 

Примечание:

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