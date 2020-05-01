Сотрудники Amrahbank провели акцию протеста в Баку

01 мая 2020, 04:27

Участники акции протеста в Баку потребовали отменить решение о лишении лицензии коммерческого банка Amrahbank и восстановить их на работе.

Акция протеста прошла 30 апреля перед головным офисом банка.

Из-за решения о закрытии банка без работы остались более 700 человек, сообщили протестующие. Они заявили, что никаких оснований для лишения банка лицензии не было и потребовали восстановить их на работе, передает агентство Turan.

По словам активистов, они не получили зарплату за апрель. "В такое сложное время, в условиях карантина, нас оставляют без работы", - цитирует участника акции издание.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина из-за распространения коронавируса, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 30 апреля число заболевших достигло 1804, умерших - 24. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса. Новости о распространении COVID-19 размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Ответственный сотрудник банка вышел к протестующим и пообещал выплатить им задолженность, а также пообещал помочь им устроиться на работу в другие банки.

28 апреля правление Центрбанка Азербайджана приняло решение аннулировать лицензии ОАО Atabank и ОАО AmrahBank. Накануне в банках были назначены временные администраторы, сообщил со ссылкой на Центрбанк страны "Спутник-Азербайджан".

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года власти Азербаыджана пообещали компенсировать потери валютным заемщикам банков, пострадавших от девальвации в 2015 году. Указ лишь частично решает проблему, без помощи остались ипотечные заемщики, а также предприниматели, которые ведут малый бизнес, считает исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива" экономист Натиг Джафарли.