Пять человек задержаны после перестрелки в Гаваре

29 апреля 2020, 17:30

Следком Армении сообщил о пяти задержанных по делу о перестрелке и нападении на медцентр в Гаваре, отметив, что родственники участников конфликта ворвались в клинику для сведения счетов. Минобороны отрицает участие в инцидентах военнослужащих или сотрудников военной полиции.

Как писал "Кавказский узел", в армянском городе Гаваре 28 апреля произошла перестрелка, в которой погибли два человека и четверо получили ранения. Несмотря на выставленную охрану, в больницу Гавара, по словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, ворвалось около 500 человек, которые добрались до палаты, где лежали двое из четырех раненых, и убили их. Позже Полиция Армении сообщила, что информация об убийстве двух человек в больнице не соответствует действительности.

Инцидент произошел возле университета Гавара. По предварительной версии, ему предшествовала ссора двух несовершеннолетних парней. В инцидент вмешался следователь военной полиции, после чего произошла перестрелка, в которой погибли два человека. Два человека были ранены на месте, еще двое из числа нападавших попытались скрыться на автомобиле, но также получили ранения. Раненые на месте инцидента были госпитализированы в Ереване, а двое из числа нападавших - в Гаваре.

Уголовные дела, возбужденные по факту перестрелки и нападения на медицинский центр в Гаваре, объединены в одно производство, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян.

По ее словам, уголовные дела возбуждены по пункту 5 части 2 статьи 104 "Убийство", части 1 статьи 235 "Незаконное хранение оружия", пунктов 1 и 7 части 2 статьи 34-104 "Попытка убийства", части 1 статьи 185 "Умышленная порча имущества", а также части 2 статьи 225 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса Армении.

По версии следствия, инциденту в медцентре предшествовала перестрелка, в ходе которой погибли следователь военной полиции и его зять. Еще шесть участников перестрелки были ранены. Родственники погибших, подозревая двоих раненых в причастности к их смерти, ворвались в медцентр для сведения счетов и нанесли им ножевые ранения.

"На данный момент арестованы пять участников беспорядков, обо всех процессуальных действиях будут даны дополнительные сообщения", - отметила представитель Следкома.

На данном этапе расследования кто-либо из полицейских, получивших телесные повреждения, не обращался в следственный орган, добавила Еганян.

В Минобороны опровергли сведения, что погибший в перестрелке являлся следователем военной полиции. "Данная информация не соответствует действительности. Среди участников инцидента не было военнослужащих или сотрудников военной полиции", - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.