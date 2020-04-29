29 апреля 2020, 04:54

Два человека стали жертвами самосуда после двойного убийства в Армении

В результате перестрелки в городе Гаваре погибли два человека и четверо были ранены, в том числе двое нападавших. Они были доставлены в больницу, куда позднее нагрянули родственники и друзья одного из убитых. Около 500 человек ворвались в больницу и зарезали раненых.

В городе Гавар Гегаркуникской области 28 апреля произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и четверо получили ранения.

Инцидент произошел возле университета Гавара. По предварительной версии, ему предшествовала ссора двух несовершеннолетних парней из общин Норатус и Гавар. В инцидент вмешался следователь военной полиции, после чего произошла перестрелка. Следователь и его зять погибли, информирует news.am.

Два человека были ранены на месте, еще двое из числа нападавших попытались скрыться на автомобиле. За ними увязалась погоня, сопровождавшаяся перестрелкой. В результате автомобиль с нападавшими попал в ДТП.

Двое раненых были госпитализированы в Ереван, еще двое из числа нападавших - в Гавар. Полиция взяла больницу под охрану, в город прибыли отряды спецназа и начальник полиции Армении Арман Саркисян.

Перестрелка спровоцировала массовые беспорядки. Несмотря на выставленную в больнице Гавара охрану, в медицинский центр ворвались родственники и друзья одного из убитых и совершили самосуд, информирует сегодня, 29 апреля "Интерфакс".

По словам губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек, вооруженные ножами и прутьями. "Они разбили имущество больницы, прорвали полицейские кордоны, добрались до палаты, где лежали раненые, перерезали им горло, после чего ушли. Полиция не смогла им помешать", - цитирует его издание. 

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов", пишет "Спутник-Армения".

Примечание:

"Два человека госпитализированы после перестрелки в Ростове-на-Дону", "Росгвардеец умер после ранения в Краснодаре", "Два человека ранены в конфликте со стрельбой в волгоградском кафе".

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