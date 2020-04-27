Генпрокуратура заинтересовалась избиением семьи адвоката в Армении

27 апреля 2020, 08:15

Начато расследование уголовного дела о хулиганском нападении на родственников адвоката Седы Сафарян, сообщила 26 апреля Генпрокуратура Армении. Сафарян связала инцидент со своей работой.

В связи с инцидентом с родственниками адвоката Седы Сафарян возбуждено уголовное дело, сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

"В полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Армении. Назначены необходимые обследования, выясняется личность пострадавших и участников инцидента", - цитирует 26 апреля Абрамяна "Sputnik-Армения".

О нападении на родственников в полицию заявила Седа Сафарян. Адвокат, которая представляет сторону потерпевших из потерпевших по делу "1 марта", считает, что произошедшее связано с ее профессиональной деятельность, сообщили "Новости-Армении".

Обвинения в разгоне акций протеста в Ереване в марте 2008 года предъявлены тогдашнему президенту Роберту Кочаряну, министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

"Подробности инцидента устанавливаются, основные виновники обнаружены... Но если побои и провокация имеют политический мотив, необходимо выявить не только виновных, но и их покровителей", - приводит слова депутата от правящего блока «Мой Шаг» Гаянэ Абрамян издание Epress.

Нападение на дочь, зятя, его родителей и сестру адвоката произошло в ночь на 25 апреля в ереванском районе Муш. В квартале громко ругались пять-шесть человек, зять вышел и попытался выяснить, что происходит, но на него напали и избили его. После этого в драку вмешались женщины-члены его семьи, соседи, которые также были избиты, сообщило со ссылкой на брата адвоката политолога Степана Сафаряна издание.

"Кавказский узел" также писал, что 3 марта 2019 года шесть членов студенческого движения Restart Times схватили и попытались бросить в мусорный бак бывшего советника главы полиции Армении Владимира Гаспаряна, видеоблогера Нарека Маляна. Сначала их заподозрили в хулиганстве, но затем дело переквалифицировали по более тяжкой статье, о попытке похищения человека. В декабре 2019 года перед зданием суда движением "Вето", которое возглавляет Малян, была организована протестная акция в его поддержку.