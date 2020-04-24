Кадыров опроверг заявления о секретных тюрьмах в его доме

24 апреля 2020, 13:42

Глава Чечни назвал заявление о секретных тюрьмах в его доме слухами, которые распространяют психически нездоровые люди. В подтверждении своих слов Рамзан Кадыров рассказал о проверке дома сотрудникам Следкома и прокуратуры.

Как сообщал "Кавказский узел", "Новая газета" неоднократно писала о внесудебных казнях в Чечне. Так, 9 июля 2017 года газета написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года, а 23 июля 2019 года в "Новой газете" была опубликована статья журналиста Елены Милашиной "Подвал имени Кадырова". Там, в частности, утверждается, что жертв внесудебной казни в январе 2017 года душили канатом в подвале казармы полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Издание отметило, что публикация основана на рассказах очевидцев, и выразило готовность предоставить эти свидетельства следствию.

Ранее, в декабре 2017 года, представители Европейского комитета против пыток посетили с инспекцией тюрьмы в Чечне. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что они не обнаружили свидетельств о внесудебных расправах и незаконных задержаниях. Однако сам комитет опроверг это заявление. Властям не удалось убедить европейскую делегацию в том, что пыток в Чечне нет, считают российские правозащитники.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление о секретных тюрьмах в его доме, о которых неоднократно писали "так называемые правозащитники-журналисты", в прямом эфире на своей странице Instagram. По словам Кадырова, это слухи "шизофреников, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность".

"Ко мне приезжали из Следственного комитета, прокуратуры. Проверили подвалы, котельную - ничего не нашли. Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов", - цитирует сегодня Кадырова РИА "Новости".

Кадыров также добавил, что преступники по закону должны находиться в СИЗО и тюрьмах, а работать с такими людьми должны компетентные органы. "Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимание на эту чушь". – приводит слова главы Чечни "Федеральное агентство новостей".

Отметим, что ранее помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев также заявил, что обозревателю "Новой газеты" Елене Милашиной "мерещатся секретные тюрьмы". "Мы помним их (журналистов и правозащитников. - Прим. "Кавказского узла") громкие заявления о незаконных местах лишения свободы в Аргуне. После этого приехала целая делегация правозащитников, которые вдоль и поперек обшарили весь Аргун, но так ничего и не нашли. Сейчас те же самые люди заявляют об аналогичной ситуации, но уже на территории полка имени Ахмата-хаджи Кадырова. Но на самом деле все эти тюрьмы существуют только в их бурном воображении", - утверждает Дудаев.

6 февраля Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. В марте Милашина пожаловалась на волокиту с расследованием этого инцидента. Полиция в Чечне "не проявляет никаких признаков активности" в расследовании инцидента, констатировал главред издания Дмитрий Муратов.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Рамзана Кадырова на оппозицию "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".