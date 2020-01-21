Угроза выселения обеспокоила жильцов общежития в Эльбрусском районе

21 января 2020, 09:42

Пенсионеры и семьи с детьми рискуют оказаться на улице, если власти убедят суд выселить их из ведомственного общежития в поселке Нейтрино, поделились опасениями жильцы. Чиновники должны предоставить им другое жилье, считает юрист Мухадин Карданов.

Исковые заявления о выселении из общежития, направленные в Эльбрусский райсуд жилищно-коммунальным хозяйством поселка Нейтрино, получили 18 семей, в том числе пенсионеры, рассказала 20 января корреспонденту "Кавказского узла" Хатуна Кертидзе, дочь одной из ответчиц, Любови Накани.

Согласно иску, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", общежитие принадлежит Баксанской нейтринной обсерватории (БАН) и имеет статус специализированного (служебного) жилья. Жилплощадь в общежитии была передана Любови Накани на основании ордера от 17 сентября 2002 года.

"В соответствии со ст.103 ЖК РФ ("Выселение граждан из специализированных жилых помещений". – Прим. "Кавказского узла") и ст.93 ЖК РФ ("Назначение служебных жилых помещений". – Прим. "Кавказского узла") прошу выселить из общежития Накани Л.Б. без предоставления другого жилья и взыскать с ответчика в пользу ЖКХ госпошлину в размере 2000 рублей", - говорится в исковом заявлении.

Хатуна Кертидзе рассказала, что они с матерью проживают в этом общежитии с 1998 года, занимая по однокомнатной квартире, и другого жилья у них нет. "Когда нас заселяли, общежитие пустовало и разрушалось. Моя мать тогда работала в Баксанской нейтринной обсерватории. Тогдашний начальник местного ЖЭКа нам предложил заселиться в общежитие, чтобы сохранить здание. Нам выдали ордера. Мы заселились, сделали ремонт, поменяли двери, окна. А теперь нас хотят выселить на улицу… При этом половина общежития нежилая, один из двух подъездов разрушен. Его не восстанавливают, не ремонтируют", - рассказала женщина.

Другая жительница Нейтрино Соня Хаджиева прожила в этом общежитии более 30 лет. Сейчас с дочерью и двумя внуками она занимает квартиру в 26 квадратных метров. Другого жилья у нее также нет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Соня Хаджиева.

Выселение людей, проживших в общежитии столь длительное время, невозможно без предоставления им другого жилья, так как должны учитываться сроки исковой давности, считает юрист Мухадин Карданов.

"Эти граждане в свое время были вселены в общежитие на законном основании. Им были выданы ордера. Они прожили [в общежитии] по 20-30 лет. По общему правилу на эти требования распространяются положения ст. ст. 195, 196, 198-200 ГК РФ о сроке исковой давности. Утверждение, что на требование о выселении не распространяется срок исковой давности, когда речь идет о "требованиях собственника или иного владельца об устранении нарушений его права, даже если нарушение права не было соединено с лишением владения (ст. 304, ч. 4 ст. 208 ГК РФ)", несостоятельно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Карданов.

Согласно ч. 2 ст. 103 Жилищного кодекса, пенсионеры по старости не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления другого жилья, напомнил юрист. Кроме того, выселение людей "на улицу" может являться нарушением ст. 40 Конституции РФ, согласно которой, каждый имеет право на жилище, уточнил он.

Комментариями от собственника общежития относительно слов юриста "Кавказский узел" пока не располагает. Рассмотрение иска о выселении жильцов общежития назначено на 23 января в Эльбрусском районном суде.