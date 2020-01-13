13 января 2020, 07:00
Массовая драка борцов из Грузии и Украины произошла в Стамбуле
На международном турнире по борьбе в Стамбуле после стычки грузинского и украинского борцов произошла массовая драка между членами сборных с участием тренеров.
Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu проходил с 10 по 12 января в Стамбуле.
Во время полуфинальной схватки между грузинским борцом Зурабом Эрбоцонашвили и украинским борцом Магомедом Закариевым за десять секунд до финальной сирены Эрбоцонашвили вел в свете 8-5. Соперник использовал запрещенные приемы и в конце концов ударил грузинского борца по лицу. Эрбоцонашвили ответил, пишет 12 января "Грузия-онлайн".
После этого в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Представитель украинской сборной ударил Эрбоцонашвили, а затем главным тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе ударил Закариева. Произошел конфликт между членами сборных, сообщает "Спутник-Грузия".
Оба борца решением дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы были дисквалифицированы.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 6 декабря массовая потасовка произошла во время Всероссийских соревнований по боксу в Назрани.
"Футболисты "Волгаря" и "Легиона" наказаны после драки в Астрахани", "Поединок с участием дагестанского бойца закончился дракой фанатов", "Драка на стадионе в Махачкале возобновила полемику о популярности футбола".
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