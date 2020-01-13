Массовая драка борцов из Грузии и Украины произошла в Стамбуле

13 января 2020, 07:00

На международном турнире по борьбе в Стамбуле после стычки грузинского и украинского борцов произошла массовая драка между членами сборных с участием тренеров.

Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu проходил с 10 по 12 января в Стамбуле.

Во время полуфинальной схватки между грузинским борцом Зурабом Эрбоцонашвили и украинским борцом Магомедом Закариевым за десять секунд до финальной сирены Эрбоцонашвили вел в свете 8-5. Соперник использовал запрещенные приемы и в конце концов ударил грузинского борца по лицу. Эрбоцонашвили ответил, пишет 12 января "Грузия-онлайн".

После этого в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Представитель украинской сборной ударил Эрбоцонашвили, а затем главным тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе ударил Закариева. Произошел конфликт между членами сборных, сообщает "Спутник-Грузия".

Оба борца решением дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы были дисквалифицированы.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 6 декабря массовая потасовка произошла во время Всероссийских соревнований по боксу в Назрани.