Подстригшая ученика волгоградская учительница признала свой поступок непедагогичным

16 декабря 2019, 21:20

Восьмиклассник из города Палласовка, которому учительница в школе подрезала челку, сильно переживает из-за инцидента, сообщила мама мальчика. Сама учительница признала свой поступок непедагогичным. За унижение учеников предусмотрено административное наказание, прокомментировала инцидент местный юрист, а детский омбудсмен посоветовала родителям следить за внешним видом школьников.

Как писал "Кавказский узел", учительница русского языка и литературы из города Палласовки, которая во время зачета по русскому языку обрезала у восьмиклассника челку, на время служебной проверки отстранена от работы. По словам директора школы, учительница "слегка обрезала ножницами челку", из-за которой у ученика "почти не было видно глаз". Как сообщила 15 декабря директор школы, она узнала о случившемся после звонка участковому, к которому обратились родители мальчика.

Стороны конфликта озвучили свои версии произошедшего

Сына-восьмиклассника пришлось долго уговаривать идти в школу после инцидента, сообщила сегодня мать ребенка.



«Во-первых, челку обрезали сильно. Во-вторых, учитель не имела права трогать чужого ребенка и отрезать [волосы]. Она много отрезала, на глазах других детей. Сын был в ужасном состоянии, он пришел домой и сбежал из дома, и я побежала за ним. Еле нашла его и успокоила. Сын не хочет идти в школу, плачет, говорит, что ему стыдно, но мы объясняем, что идти надо. Сегодня ходил в школу. Челку мы подравняли в парикмахерской», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

Она отметила, что «другие родители» с ней солидарны в том, что «ребенка нельзя было трогать». «Некоторые хорошо о ней отзываются, некоторые не очень», - рассказала мама мальчика об учительнице, которая обрезала волосы ее сыну.

По словам самой учительницы, речь идет только о «трех-четырех волосинках», которые она отстригла ученику, чтобы «обозначить длину» приемлемой прически. Педагог пояснила, что после этого отправила ребенка на следующий урок, а уже позже мальчика кто-то «серьезно обкорнал». Учительница заявила, что сохранила отстриженные волосы и предъявила руководству школы в качестве вещественных доказательств.

При этом она признала свою ошибку. «Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный», - заявила учительница, слова которой приводит сегодня «Телеканал 360°».

Волгоградский детский омбудсмен посоветовала родителям следить за внешним видом школьников

По поводу инцидента обращений в региональный аппарат уполномоченного по правам ребенка не было, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» детский омбудсмен Волгоградской области Нина Болдырева.

«Сейчас выясняют обстоятельства этой истории. Я полагаю, что стоило бы считать эту историю исчерпанной по той причине, что в любом случае учитель принесла извинения ребенку и его родителям, директор тоже принес извинения», - заявила Нина Болдырева. Она отметила, что боится «перегибов». «Будучи уполномоченным по правам ребенка, всегда считаю, что унижение учителя, наоборот, может вредить ребенку. Этот опыт с раннего юношеского возраста может нанести ему вред», - отметила Нина Болдырева.

При этом она высказала мнение, что отрезавшей челку учительнице «надо с психологом позаниматься», если она сделала это сгоряча. «Учитель должен быть невозмутимым человеком. Конечно, так нельзя», - подчеркнула Нина Болдырева. Она также рассказала, что получает жалобы на учителей, когда родители считают, что к ребенку завышенные требования, учитель придирается к ребенку. «Приходится разбираться, искать компромиссы, налаживать отношения. И это получается. Учителя взрослые грамотные люди и могут понять, где перегнули палку, соотносить свои высказывания и действия в отношении детей. Это абсолютно решаемо», - рассказала Нина Болдырева.

По ее словам, школьная среда конфликтогенна, и в 99 процентах конфликты решаются самой школой. «Но бывает, что доходит до уполномоченного по правам ребенка. Я советую родителям все же обращать внимание, в каком виде дети ходят в школу. Желательно, чтобы была опрятная одежда и прическа. Это дисциплинирует, сопровождает образовательный процесс и помогает ему быть эффективным. В школе надо выделяться не длиной волос, а учебой, способностями, творчеством, талантами, неординарностью мысли», - подчеркнула Нина Болдырева. Она также указала, что сама училась в советское время, когда «была страшнейшая мода на «Битлз», но в школу «никто с челками до подбородка не ходил».

С омбудсменом согласна и учитель из Волгограда с 45-летним стажем Людмила Андросова, которая рассказала о строгих правилах поведения в школе.

«Раньше в школе очень строго относились к внешнему виду учеников. Я не позволяла никакой косметики и никаких сережек девочкам. Все знали, что я строгий учитель и старались требования выполнять, но все же приходилось и с родителями разбираться. Если они считали, что я перегибаю палку. И, конечно, мальчики были подстрижены. Были и лохматые, и это обсуждалось даже у директора», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Людмила Андросова.

При этом она отметила, что не припоминает такого, чтобы в те годы кто-то из учителей отрезал волосы у ребенка. «Я бы так не решилась поступить, несмотря на всю свою строгость. Скорее, разговаривали бы на повышенных тонах, я вызвала бы родителей», - добавила Людмила Андросова. Она добавила, что «раньше к словам педагога относились иначе». «Сейчас мы заигрались с правами детей, учителя почти не имеют голоса», - заключила Людмила Андросова.

Унижение чести и достоинства учеников наказывается в административном порядке

В истории с отрезанной челкой может идти речь об унижении чести и достоинства обучающегося, за которые не предусматривается уголовной ответственности, а лишь административная, считает гендиректор волгоградского областного юридического центра Ольга Панферова.

«В данном случае может иметь место унижение чести и достоинства обучающегося. За такое правонарушение предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Панферова. Она отметила, что наказание по этой статье выносится в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, указала адвокат. «Педагог обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. Другими словами, учитель не имеет право кричать на детей, поднимать руку, унижать перед одноклассниками, оскорблять достоинство учащегося. В случае, даже если ученик нарушил правила поведения в школе, учитель обязан решать данный вопрос с родителями и администрацией школы», - сообщала Ольга Панферова.

По ее словам, родители вправе защищать интересы своих детей путем направления соответствующих обращений в органы управления образовательного учреждения или в комиссию по урегулированию споров (если такая создана в образовательном учреждении), комитет образования и науки, с требованием о проведении дисциплинарного разбирательства в отношении педагога и привлечении его к дисциплинарной ответственности, в том числе и увольнения.

«Родители (законные представители) также имеют право на обращение в правоохранительные органы и с иском в суд к конкретному педагогу и образовательному учреждению с требованием о выплате компенсации морального вреда. Также они вправе забрать заявление из полиции. Инцидент может быть исчерпан принесением извинений учителем обучающемуся (либо обеими сторонами), если такие извинения будут приняты», - подчеркнула Ольга Панферова.