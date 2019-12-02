Массовая драка на турнире по самбо произошла в Назрани

02 декабря 2019, 04:56

Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку. Конфликт произошел во время схватки местного спортсмена с соперником из Чечни.

Турнир по боевому самбо, во время которого произошла массовая драка, состоялся в Назрани.30 ноября, информация об инциденте в СМИ и соцсетях появилась 1 декабря.

Во время схватки один спортсмен толкнул соперника, после чего толпа болельщиков решила вмешаться в поединок, пишет со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта "Регион-онлайн".

Участие в массовой драке приняли как спортсмены со зрителями, так и тренеры, причем для этого они все выбежали на татами. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает "Коммерсант".

"Во время боя возник спорный момент, и один спортсмен толкнул другого. На татами тут же выбежали их тренерские штабы. Потом ринулись болельщики, и образовалась толпа. Проблема в том, что пошла цепная реакция. То ли служба безопасности не сработала, то ли ограждения не выдержали. В доли секунды возникла огромная толпа. Но это чисто спортивный момент, никаких межнациональных подтекстов. Никто в больницу не отправился, никого не избили", - цитирует одного из очевидцев произошедшего sport24.ru.

Ролик с дракой опубликован на Youtube-канале РИА "Регион-онлайн". По данным на 04.56 мск сегодня, 2 декабря он набрал 8731 просмотр, семь лайков, восемь дизлайков и восемь комментариев.

На ролике, который длится всего 15 секунд, видно, как толпа мужчин толкается и дерется на площадке спортивного комплекса. По тому, что некоторые из участников потасовки одеты в куртки, видно, что в драке принимали участие и зрители. Некоторые из них, впрочем, предпочли воздержаться от участия в потасовке, наблюдая за дерущимися со стороны.

Комментаторы отметили, что подобные драки на спортивных мероприятиях в регионах Северного Кавказа случаются регулярно.

"Опять отличились", - написал Роберт Тедеев.

"Сейчас тролли начнут, вот, мол, еще конфликт и т.д. Но сколько много было таких случаев на спортивных турнирах", - отметил TT Freedom.

Прокомментировали потасовку и пользователи группы "ЧП Ингушетия" в Instagram. Публикация об инциденте набрала по данным на 04.56 мск сегодня, 2 декабря 257 отметок "Нравится" и 78 комментариев. Видеоролик с инцидентом, однако, в группе не выложен.

"Где спорт, там это бывает. Фанаты всегда дерутся, не надо увеличивать", - написал mak.1508.

"Братья-мусульмане, вайнахи разберутся, даже если подрались", - считает mmmnnn777777.

"Так бывает. Горячий народ", - отметил strana_galgaev.

По данным на 04.56 мск сегодня, 2 декабря на сайте министерства внутренних дел по республике Ингушетия информации о конфликте нет.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября после матча между астраханским футбольным клубом "Волгарь" и махачкалинским "Легион Динамо" в Астрахани произошла потасовка между игроками прямо на поле. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Волгарь" и дисквалифицировал четырех игроков "Легиона Динамо".